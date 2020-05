Nuestros pies están sufriendo: consejos para cuidarlos y elegir zapatos

Da igual que estemos confinados o no: los pies son uno de nuestros talones de Aquiles. Ya sea por estar expuestos a caminar y a las inclemencias del tiempo, y del calzado, o por estar en casa. Está demostrado que estar todo el día con calzado de estar por casa no es recomendable si el pie no va sujeto. Lo mismo que estar todo el día descalzo por mucho que nos guste, tampoco lo es.

El sufrimiento llega con los talones agrietados y las callosidades. Son los más comunes -que muchas aparecen por el hecho de andar sobre el parqué y el gres-, pero existen otros problemas como verrugas, sequedad, mal olor, pies cansados, ampollas... Según el estudio de Salvelox Foot Care Study Spain October 2019, un 78 por ciento de la población española sufre de problemas en los pies. Para lucir unos pies sanos y cuidados, hay que tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Mantenerlos secos

Es importante para evitar la aparición de hongos y bacterias. Es vital secarlos bien tras la ducha. Además, se recomienda no utilizar el mismo calzado dos días seguidos.

2. Cortar las uñas correctamente

No solo es cuestión de estética. Si cortamos las uñas de una forma que no sea la adecuada, podemos provocar heridas y onicocriptosis o uña encarnada.

3. Mejorar la circulación

Los pies son la base sobre la que reposa todo el peso de nuestro cuerpo y por eso hay que prestar especial atención a que la circulación de los pies sea la correcta. Un masaje, o unos simples movimientos adelante y atrás con una pelota de tenis bajo el pie mejorarán nuestra circulación.

4. Constante hidratación

Un producto que rehidrate los pies y evite la formación de grietas, callosidades o ampollas es fundamental para lucir unos pies sanos y bonitos.

Pero, ¿cómo elegir un buen zapato para que nuestros pies no se resientan? Aquí os dejamos el decálogo del buen zapato:

1. Calzado ergonómico, especialmente fabricado para resistir varias horas de deporte, evitando lesiones durante una caminata por la ciudad y más tras haber estado con tanta inactividad.

2. Buenos materiales para que los pies también estén sanos, con lo que se recomienda seleccionar calzado confeccionado en piel de auténtica de máxima suavidad, entre otros materiales de primera calidad.

3. Horma anatómica o ergonómica, lo que garantiza que el zapato no quede ni demasiado ajustado ni demasiado holgado.

4. Suela resistente, antideslizante y flexible consiguiendo el bienestar de los pies y garantizando un buen andar.

5. Elasticidad y ligereza, dos cualidades fundamentales de los llamados zapatos cómodos para pies sanos.

6. Tacón moderado, ni plano ni alto.

7. Buen soporte y agarre garantizan el óptimo balance del pie dentro de un calzado.

Entre las marcas que destacan por cumplir con las características anteriores, según el modelo, encontramos Garvalin, Wonders, Stephen Allen, Sckechers, Callaghan, Kissia, Traveris, Pitillos y la marca propia de Catchalot que, además, donan un 10 por ciento para la investigación para luchar contra el coronavirus.

