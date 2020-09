Acaba con el encrespamiento y el 'frizz' de tu cabello con este bálsamo capilar sin aclarado

No falla. Siempre que has conseguido con éxito peinar o moldear tu pelo con ondas, rizos o, incluso, con un alisado para una gran ocasión; el tiempo empeora. Más ahora en otoño, donde las lluvias y el viento parecen aliarse para estropear tu creación. Porque sí, las precipitaciones se pueden evitar bajo el paraguas, pero con el viento ya es otra cuestión. Para ti; que has conseguido que tu melena luzca como siempre has querido; que acabas de lavar tu pelo o, simplemente, deseas evitar el encrespamiento y el efecto frizz (o electricidad estática) en las raíces; este producto es para ti.

La marca de cosmética francesa, Yves Rocher, ha sacado al mercado el Bálsamo Botánico Universal (8,95 euros/150 ml), un producto capilar sin aclarado que se posiciona como uno de tus grandes aliados en los días de lluvia y mucho más. Este bálsamo, que nació con múltiples usos y efectos, está constituido principalmente por dos ingredientes claves: aceite de jojoba y los fructanos de agave.

El primero de ellos aporta nutrientes a la fibra capilar ayudándola a reestructurarla, es un ingrediente rico en ácidos grasos Omega 6 y 9, y su uso se suele recomendar a personas que poseen el cabello dañado o roto por su poder regenerador que ayuda a fortalecer y sellar las puntas. Mientras que el segundo de los ingredientes es algo más particular y poco común en cosmética. Los fructanos de agave tienen la capacidad de estimular la microcirculación, es decir, fomentan la propia nutrición del cabello para que luzca más fuerte y bonito. Con la combinación de ambos ingredientes, la melena lucirá treinta veces más resistente.

Este producto, que presume de ser versátil y polifacético, puede utilizarse de día o, a modo de mascarilla, por la noche. En pelo seco o mojado, después o antes de la ducha. Las posibilidades son infinitas al igual que sus efectos prometidos: sellar las puntas, nutrir el cabello como mascarilla, regenerar la melena… Y, además, de todos estos resultados se posiciona como el producto estrella de tu melena en los días de lluvia, garantizando que tu peinado no se vea alterado con las tormentas.

Modo de uso

Se recomienda un uso de una o dos veces por semana para fomentar su nutrición y reparación. Para ello, es importante extenderlo antes de salir sobre el cabello seco cuando el parte meteorológico anticipe precipitaciones. Bastará con una pequeña cantidad, siempre y cuando esté bien repartida de medios a puntas. Su poder anti-frizz controla el encrespamiento y hace que la humedad no sea un problema mientras deja el cabello sedoso y evita ese efecto apelmazado que dejan otros productos como las espumas o las gominas y, por supuesto, intacto sin las características manchas blancas de estos productos.

