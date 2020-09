Sabemos la fecha de estreno de 'Fam Jam', el programa que presentará Edurne

Ya hay fecha de estreno para Fam Jam. El nuevo programa de Disney Channel, que estará presentado por la cantante Edurne (34 años), arrancará el próximo mes de octubre. Según ha podido saber JALEOS, la fecha exacta para su salida en pantalla es el viernes día 2 de octubre a las 21:15 horas. "Primero habrá dos capítulos donde se podrán ver los castings que se han realizado y después se emitirá lo que es el programa", aseguran a este medio.

Fremantle, responsable de formatos tan exitosos como Got Talent o Idol Kids, es la productora encargada de este nuevo talent show en el que distintas familias competirán bailando después de haber recibido clases con un coreógrafo. "El programa estará compuesto por un total de 12 familias, y de dos por programa. Cada familia estará formada por, al menos, un niño o niña de entre 7 y 12 años. Serán familias de tres o cuatro miembros como mínimo y seis como máximo. Las familias pueden ser tanto de sangre como políticas", explicó el Jefe de Comunicación de la productora hace unos meses a este mismo medio en primicia.

El coreógrafo Axa Peña. Instagram

Las entregas serán semanales y en la gala final solo podrá quedar una familia, que será elegida por el público en plató. La familia que consiga alzarse con el primer puesto ganará un viaje de un fin de semana a Disneyland Paris con todos los gastos pagados. La eliminada en el duelo final tendrá que conformarse con una suscripción a Disney +.

La persona que enseñará a los concursantes a moverse sobre el escenario será Axe Peña. El bailarín de República Dominicana, Licenciado en Coreografía e Interpretación de danza, ha trabajado en grandes musicales como El Rey León y The Hole Zero. También ha llevado sus dotes artísticas a la televisión en programas como Got Talent, La Voz; y en cine en Tom Of Findland.

Edurne conducirá el programa: "Recibí la llamada a través de la productora y acepté. Soy fanática de Disney, me encanta el baile y soy muy familiar, por lo que este proyecto es una gran oportunidad de disfrute para mí", declaró la artista.

Y además apuntó lo siguiente: "Es una idea fantástica. Ves la cantidad de talento que hay en España y creo que este es un formato muy bueno para mostrar ese talento que hay a nivel familiar, en conjunto el poder de este programa es tener la posibilidad de mezclar el vínculo familiar, el amor y el cariño, con el arte. Eso es fantástico y maravilloso. Tenemos muchas familias por descubrir y tengo claro, por lo que me van diciendo de los castings, que nos van a sorprender".

Fenómeno en Estados Unidos

El 23 de febrero de 2020 se emitía por primera vez en el canal Disney Channel de Estados Unidos el concurso de baile familiar Fam Jam, convirtiéndose en la revelación del momento y en uno de los programas de entretenimiento de más éxito en América. Jay Peterson, Todd Lubin, Irene Dreayer y Phil Wright son sus productores ejecutivos.

Compuesto por un jurado de altura formado por Baby Ariel (19), Trevor Tordjman (24) y Phil Wright, el concurso repartió 10.000 dólares a la familia ganadora mientras que la finalista recibió un premio de 2.500. Ahora el formato llega a España esperando cumplir las expectativas.

[Más información: 'Fam Jam', el concurso de baile familiar que arrasa en EEUU, llega a España: todos los detalles]