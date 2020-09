¿Caída o pérdida de pelo?: todo lo que necesitas saber para prevenir y frenar este efecto

Parece un tópico: volver a la rutina y que nuestro cuerpo comience a dar señales de cansancio y, entre ellos, uno de los fenómenos más clásicos es la caída de pelo. Un proceso donde se produce la renovación y regeneración natural del cabello. El experto capilar Carlos Valiente, perteneciente a Salones Carlos Valiente, señala que cada día se suele perder entre 80 y 100 pelos, fruto del proceso de crecimiento del pelo, que cumple con el ciclo de vida del folículo piloso. "La caída estacional no debería preocuparnos y menos si se ha comprobado que están naciendo nuevos cabellos, lo que desmostraría que el ciclo capilar continúa”, matiza.

Hay que utilizar productos específicos para prevenir la caída capilar.

No obstante, como en todo, no siempre se tiene tan claro porque a la caída estacional se le pueden añadir otros factores que enfaticen aún más la caída natural del cabello como, por ejemplo: el estrés, algunos medicamentos o la propia anemia pueden enfatizar su caída. "Antes de nada, es importante que un profesional revise la melena para hacer un diagnóstico y compruebe que la caída no es excesiva o que haya zonas donde el cuero cabelludo se vea en exceso", afirma María José Llata de Peluquería Llata Carrera.

Diferencias entre la caída y pérdida capilar

Lo más importante, es no confundir la caída con la pérdida capilar, ya que los síntomas son parecidos, pero las consecuencias claramente no lo son. Para empezar, las causas son muy diferentes. Mientras que la caída, como se ha indicado, es un proceso normal de regeneración; la pérdida provoca una reducción del manto capilar porque no se regenera, es decir, no vuelve a nacer provocando la calvicie.

Si se está ante una simple caída estacional no hay por qué entrar en alarma pues simplemente se puede acudir a productos que vigoricen el proceso de regeneración. Cuya principal función es mejorar el cabello por dentro.

Como el champú anticaída de SkinClinic (24 euros) que fortalece el cabello desvitalizado y, además, gracias sus ingredientes como la cola de caballo mejoran su estado superficial devolviendo su elasticidad.

Aunque, como matizan los expertos, sirve con proteger la melena de algunos agentes externos que irritan el cuero como los secadores o las planchas.

Y, por supuesto, una de las grandes claves recae en la alimentación. Mantener y llevar una dieta equilibrada que evite un déficit de hierro y zinc, minerales fundamentales para el crecimiento del cabello y aparcar falsos mitos como que el lavado diario del pelo lo debilita. Es más, con su limpieza diaria se elimina del cuero cabelludo secreciones, descamaciones y restos de productos de acabado. Eso sí, seremos más conscientes de la caída porque al lavar y cepillar se fomenta el desprendiendo de las fibras capilares que están a punto de caer.

