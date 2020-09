La vuelta al cole y al trabajo se hace dura y seguir el ritmo de antaño (contando incluso la cuarentena), se hace difícil. De hecho, el proceso de lavarse el pelo puede dar más pereza de la habitual. ¿Te lavabas a diario y ahora no llegas? ¿Directamente limpiabas la melena unas dos veces por semana? ¿Es esto lo correcto?



Diana Suárez, directora técnica de RevitaLash Cosmetics, firma experta en salud capilar, analiza las diferentes posibilidades. Hay quienes opinan que al lavarlo a diario se les ensucia antes o los que, por el contrario, consideran que no hacerlo asiduamente repercute en un cabello sucio o graso.

Hay que lavarse a diario

¿Cada cuánto debes lavarte el pelo?: la pregunta que siempre te haces, ya tiene respuesta. Gregory Pappas Unsplash

La experta explica que: "En condiciones normales, debe lavarse a diario. Una buena higiene del cuero cabelludo es esencial para el crecimiento del cabello. Recordemos que es el sistema de apoyo del cabello y que, igual que lavamos el resto de la piel a diario, la de esta zona no debería ser diferente."

¿Esto hace que se seque o que se engrase más?

"Hay quienes consideran que al lavar el cabello a diario podemos eliminar aceites esenciales que ejercen una barrera protectora sobre los niveles de hidratación del cuero cabelludo, pero esto no tiene por qué ser así."

Esto solo ocurrirá si no se usan los productos adecuados. Se debe lavar a diario con un champú que limpie. Para ello, es importante escoger un producto capilar que no desequilibre los propios niveles de nutrición del pelo. Diana Suárez recomienda usar productos que incluyan ingredientes como las semillas de lino, el germen de arroz o el aceite de jojoba.

RevitaLash Thickening Shampoo exfolia el cuero cabelludo con ácido salicílico. RevitaLash

Por ejemplo, el champú RevitaLash Thickening Shampoo (36 euros) lleva algunos de estos componentes recomendados como aceite de jojoba, ginseng energizante y exfolia el cuero cabelludo con ácido salicílico, evitando que los folículos pilosos se obstruyan.

¿Servirá el champú en seco?

De acuerdo con la experta capilar, el champú en seco puede llegar a obstruir los propios folículos pilosos del cabello mientras absorbe los aceites naturales que el cuero cabelludo necesita para estar en condiciones óptimas. Por tanto, con un uso reiterado del champú en seco se está dañando la barrera protectora del cabello y, además, está afectando a su propia hidratación.

Eso sí, este efecto o consecuencias se conseguirían con un uso continuo. Con su aplicación casual y puntual no dañamos, ni desequilibramos en exceso, el propio cuero cabelludo. En palabras de Diana: "No debemos abusar de él". Asimismo, añade una recomendación de su uso: "No más de una o dos veces por semana".

Del mismo modo, al igual que ocurre con toda la gama de cosméticos o productos, es importante mirar todos los ingredientes que lo constituyen. "Hay que asegurarse de que no sequen demasiado el cabello o dejen un residuo blanquecino bloqueando cada vello o el propio cuero cabelludo", matiza la experta.

