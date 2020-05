El original kimono de Zara que ha agotado existencias en tiempo récord

Zara logra marcar tendencia adelantándose siempre a las próximas modas. La firma de Amancio Ortega no duda en arriesgar y apostar por ideas originales que consiguen conquistar a sus más fieles seguidores. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el peculiar kimono que ha lanzado en su última colección y que ha conseguido agotar existencias en tiempo récord.

La prenda, valorada en 159 euros, rompe con las tendencias que imperan en la actualidad, y apuesta por una clara influencia boho-chic y un marcado estilo vintage.

Zara ha conseguido agotar en tiempo récord su original kimono en terciopelo rojo.

El buque insignia de Inditex lo puso a la venta recientemente y todavía se puede encontrar en el apartado "New in" donde Zara incluye las últimas creaciones. Lo bueno para los interesados es que, a pesar de que no queda ni una sola talla, la firma ofrece la posibilidad de que los interesados activen una alerta para que les avisen cuando vuelva a estar disponible.

La pieza en cuestión es una de esas prendas que se convierten en el protagonista indiscutible del look y con las que es imposible pasar desapercibido. Se trata de un kimono confeccionado a base un tejido en terciopelo en color rojo decorado con bordados de enredaderas de pedrería, lo que aumenta esa sensación vintage.

El corte favorece especialmente a personas muy altas y delgadas, ya que es largo, tiene un cuello y una solapa fluida que se conjunta con una manga larga. Se complementa con unos bolsillos laterales, detalle de apliques combinados a contraste y acabados con tejido deshilachado en las mangas y en el bajo.

Detalle de la parte trasera del kimono que ha conseguido agotar en tiempo récord Zara.

A la hora de conjuntar este kimono hay que tener cuidado para no terminar con un outfit demasiado sobrecargado, ya que la prenda en sí ya es muy llamativa y tiene muchos adornos. La firma de Amancio Ortega propone un vestido de la misma colección en color rosa palo, con estampado floral bordado a contraste y unas botas marrón oscuro de piel.

Sin embargo, si se quiere optar por algo más sencillo y discreto, otra buena posibilidad para conjuntarlo sería un vestido negro ceñido (para ser moderados tanto con el color como con el volumen) y un calzado simple, como unas mules, unas sandalias de tiras o unos elegantes mocasines.

En su última colección, Zara ha querido apostar por un estilo clásico y recargado, con prendas con muchos volantes, donde los tejidos como el terciopleo o el punto tienen un gran protagonismo en colores como el rojo, el rosa palo o el beige.

