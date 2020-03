Tommy Hilfiger lanza sus zapatillas deportivas de cáscara de manzana

Tommy Hilfiger presenta sus dos nuevos modelos de deportivas diseñados con fibra de piel de manzana reciclada, una alternativa al cuero, de origen biológico, creada a partir de los residuos de la industria del cultivo de manzanas. Disponible en blanco y azul marino, estos modelos para hombre y mujer cuentan con un 24 por ciento de fibra de manzana reciclada en la parte superior.

Disponible como parte de la colección Primavera 2020, la integración de la fibra de piel de manzana como alternativa al cuero demuestra el compromiso de Tommy Hilfiger por crear una moda para todo el mundo, que no desperdicie nada. Estas deportivas ya están disponibles en es.tommy.com y en tiendas Tommy Hilfiger seleccionadas.

Zapatillas deportivas de Tommy Hilfiger.

La tecnología de piel de manzana proviene de la región del Tirol, en el norte de Italia, un área conocida por su cultivo de manzanas. Aprovechando las oportunidades que ofrece la floreciente producción de manzanas en el Tirol, Frumat, una nueva start-up italiana, ha desarrollado una nueva materia prima que ofrece una solución tanto al problema de los residuos, como al de la creciente demanda de la industria de la moda de alternativas de cuero ecológico. Estas deportivas de Tommy Hilfiger para Primavera 2020 utilizan una fibra de piel de manzana reciclada, resistente y gruesa, con un impacto ambiental más bajo que otras alternativas de cuero vegano, que generalmente contienen altas cantidades de materiales de origen fósil.

Zapatillas deportivas blancas de Tommy Hilfiger.

Tommy Hilfiger tiene la misión de crear moda para todo el mundo, que no desperdicie nada. Como parte de este viaje, la compañía ha establecido objetivos ambiciosos y ha unido fuerzas con socios de la industria para llevarlo a cabo. En agosto de 2019, Tommy Hilfiger firmó The Fashion Pact, uniéndose a un grupo de colaboradores con ideas afines para avanzar aún más hacia la sostenibilidad en la industria de la moda. En 2019, Tommy Hilfiger también lanzó los Jeans Redesign Guidelines con la Fundación Ellen MacArthur para establecer los requisitos mínimos de durabilidad de las prendas, calidad de los materiales, reciclabilidad y trazabilidad.

Zapatillas de Tommy Hilfiger en color azul.

El mismo año, Tommy Hilfiger se unió a We Are Still In, la Organización de la Industria de la Moda para la Acción Climática, y RE100, comprometiéndose a utilizar electricidad 100% renovable, tanto en sus fábricas como en las operadas por terceros, para 2030. Además de la tecnología de piel de manzana recientemente utilizada, otras iniciativas de Tommy Hilfiger hacia la circularidad incluyen prendas en denim 100 por cien reciclado, plumas recicladas Re: Down®, lana 100 por cien reciclada y algodón 100 por cien reciclado, entre otros. La misión de Tommy Hilfiger se basa en la estrategia Fashion Forward de PVH, un grupo de 15 prioridades diseñadas para reducir los impactos negativos a cero, aumentar los impactos positivos e impactar positivamente a más de un millón de personas.

