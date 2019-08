Hello Kitty y Levi's unen fuerzas y sacan a la venta una edición limitada

Hello Kitty lleva casi más de medio siglo ocupando un sitio importante dentro de nuestra cultura pop. No solo es uno de los personajes más queridos por todo el mundo, sino que también es irónica, nostálgica y todo un icono cultural. Por ello, para celebrar su 45º Aniversario, Levi’s une sus fuerzas con la compañía Sanrio para crear la edición limitada Levi’s x Hello Kitty, una colección para ellas.

"¿Levi’s x Hello Kitty? No hay nada más cute", dice Jonathan Cheung, SVP de Design Innovation en Levi’s®. La colección, que ha sido diseñada teniendo en mente la tendencia streetwear, presenta una variedad de camisetas, tops¸ sudaderas y prendas denim, que representan el arte del personaje japonés más popular.

Algunas de las piezas clave que incluye son el Levi’s Baggy Overalls con print de Hello Kitty, la Dad Trucker con parches de Hello Kitty, y la Unbasic Hoodie con Hello Kitty y sus compañeros sobre el clásico batwing de Levi’s.

Modelo luciendo una camiseta de Hello Kitty y pantalón de Levis.

Todas las prendas presentan detalles especiales como los remaches rojos y los patch traseros icónicos de Levi’s en rojo. Con la colaboración de Levi’s® y Hello Kitty® se unen dos referentes culturales con una gran carga emocional. Existe cierta nostalgia y una conexión personal muy profunda.

"Tanto Hello Kitty como Levi’s son dos marcas globales con un gran impacto en la cultura y la moda", comenta Maureen Bergmueller, Sr. Vicepresidente de Marketing y Brand Management en Sanrio, Inc. "Esta edición limitada surge del imaginario icónico de Hello Kitty combinando el estilo tan característico de Levi’s, ofreciendo el twist más cute posible a sus clásicos. Estamos muy contentos de colaborar con Levi’s para este proyecto y celebrar el 45º Aniversario de Hello Kitty con tanto estilo".

