Estas son las alpargatas de lunares más deseadas del verano

Los lunares se han convertido en el estampado más deseado para bodas, bautizos y comuniones. Las invitadas más cool apuestan por ellos para sus outfits más rompedores. Los lunares aportan ese aire sofisticado tan nuestro y atemporal, volviendo a colocarse en la cresta de la ola de las tendencias. Los también conocidos como polka dots fueron icono de glamour en los años 50, volvieron en los 70 y arrasaron en los 90 con el mítico vestido de lunares de Julia Roberts (51 años) en Pretty Woman. Esta temporada la fiebre por los lunares vuelve a estar de plena actualidad.

Lisa López apuesta por la tendencia diseñando unas alpargatas de lunares de edición limitada. El diseño Malena son unas bonitas sandalias confeccionadas en georgette, un tejido muy suave, ligero y fresco. Las alpargatas están disponibles en varios colores: lunares pequeños con fondo rosa, albero, negro, blanco y verde mint con un refuerzo en el interior para que ceda lo justo.

Imagen de una novia con las alpargatas.

Estas alpargatas se convierten en el calzado más deseado tanto por novias como para invitadas. Las novias aportan un toque original, fresco y diferente a su look nupcial y las invitadas más estilosas añaden ese plus de elegancia y estilo retro a su look. Las alpargatas más deseadas del verano, de edición limitada y muy pocas unidades disponibles, se pueden personalizar al gusto de la clienta para garantizar aún más su exclusividad. Su precio es de 130 euros.

