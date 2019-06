Ana Rosa, de vacaciones hasta septiembre: sabemos el destino que ha elegido

Tras una temporada repleta de éxito, Ana Rosa Quintana (63 años) ya disfruta de sus merecidas vacaciones, que tendrán una duración de dos meses. Y es que, tras concluir una buena decimoquinta temporada en El Programa de Ana Rosa, dejará a Joaquín Prat (44) al mando de El Programa del Verano.

La presentadora ha comenzado la nueva etapa estival con muchas ganas y sin "ninguna pena". Así lo ha confesado este viernes mientras hacía un balance de su último periodo profesional. Antes de poner rumbo a la playa, Quintana y su marido acudirán a una boda de unos amigos suyos este fin de semana en Madrid. Este enlace será el último acto al que acudan antes de disfrutar de la tranquilidad y del buen tiempo del sur de España.

Un año más, tal y como ha podido saber JALEOS, ha elegido como primera parada su residencia de Sotogrande, una prestigiosa urbanización -dicen que una de las más lujosas de Europa-, ubicada en Cádiz, a quince minutos de Gibraltar. Allí pasará unas semanas de julio en compañía de su marido, Juan Muñoz, y de sus hijos, los mellizos adolescentes Juan y Jaime, ambos de 14 años de edad.

Ana Rosa Quintana y su marido Juan Muñoz disfrutando de las vacaciones.

En su increíble casa ubicada en uno de los enclaves más privilegiados de Sotogrande, la presentadora desconecta del ajetreo de su programa dándose chapuzones en la piscina, navegando, jugando con sus hijos, paseando por el recinto en un coche descapotable y, como no, acudiendo a la playa con su célebre sombrero panamá o apoyando a los más necesitados.

Desde hace más de una década, cada vez que llega a Sotogrande quiere descansar y desconectar. Sin embargo, también ha tenido hueco para ir a eventos no ya de alto copete, sino también solidarios. El pasado año, Ana Rosa y Juan acudieron a un cóctel benéfico organizado por la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía.

Ana Rosa y Juan Muñoz en el barco de unos amigos suyos en Ibiza.

Además de su paso por Cádiz, no hay que descartar que la familia decida irse unos días a otro de los lugares más frecuentados por ellos: Ibiza. La isla pitiusa ha contado con su presencia en los últimos años, y han sido fotografiados en el yate de unos amigos cada vez que allí han acudido.

Balance de temporada

La veterana presentadora ha hecho balance tras despedir la temporada más vista en los nueve años de El Programa de Ana Rosa. Agradecida con el gran equipo de profesionales, reconoció que estaba deseando irse de vacaciones, y es que durante el resto del año pasa poco tiempo con sus hijos debido a su exceso de trabajo.

"Tengo que estar con mis hijos, que ellos me tienen menos que mis compañeros", confesó este viernes a los medios de comunicación. "Llevo tanto tiempo haciendo este programa que empieza a ser parte del mobiliario de las casas de cada uno y de las familias. Supongo que no les he decepcionado mucho. Yo sé que me puedo equivocar, como todo el mundo, pero los espectadores saben que yo no voy a mentir ni a decir nada que no piense", concluyó.

Ana Rosa Quintana despide su decimoquinta temporada.

Para este verano, Ana Rosa Quintana confiesa que a lo mejor hacen algún viaje corto al extranjero pero que lo que verdaderamente le gusta es disfrutar de su familia: "No viajamos normalmente. A lo mejor algún viajecito corto al extranjero, pero nos instalamos en el sur y hacemos lo que no hacemos todo el año: vida de familia, que para mí es un lujo".

