Brad Pitt y Richard Gere, los dos guapos oficiales de Hollywood que han encontrado en España el amor y su refugio de descanso

La noche del pasado miércoles, 27 de noviembre, el afamado actor Richard Gere (75 años), y su mujer, la española Alejandra Silva (41), regresaban al país natal de ella con motivo de la nueva entrega de los Elle Eco Awards 2024, donde ambos se convirtieron en los protagonistas absolutos de la gala.

Ante la atenta mirada de todos los allí presentes, el intérprete y su razón de amor derrocharon complicidad y aprovecharon para expresar el profundo sentimiento que sienten por España. "En España son muy amables, todo el mundo está sonriendo. Amamos España, sí, amo España y nuestros hijos aman España". Unas declaraciones que tienen lugar unas semanas después de que saliera a la luz la noticia de la venta de la mansión de Gere en Connecticut y la posterior compra de una vivienda en La Moraleja, a donde se mudarán próximamente.

Sin embargo, hay veces que es cierto aquello que dicen de que en el mundo hay dos personas conectadas y en el caso de Richard Gere, no iba a ser menos. EL ESPAÑOL ha hecho un repaso de los últimos años en la vida del actor de Pretty Woman y ha encontrado que no es el único americano que ha encontrado en España, sus casas y su gente un nuevo refugio. Pero ¿quién es el otro? Se trata del también intérprete Brad Pitt (60).

1. Parejas españolas

Richard Gere y Alejandra Silva

Si hay algo que vincula inmediatamente a Richard Gere y Brad Pitt con España es el hecho de que sus respectivas parejas actuales cuentan con raíces ibéricas. En el caso de Gere, hay que remontarse al año 2014 para entender su historia de amor con la gallega Alejandra Silva -ahora Alejandra Gere-. Ambos se conocieron de forma inesperada en un hotel de Positano -Italia- y rápidamente sintieron una fuerte conexión.

"Estaba un poco perdida, sin luz, y conocerle dio sentido a mi vida. Fue sentir que alguien me tendía la mano y me enseñaba el verdadero camino. Nuestro karma se atrajo en el momento en el que nos vimos. Nos conocemos desde hace muchas vidas", llegó a afirmar Silva en una entrevista para ¡HOLA!.

Gere y Silva se dieron el 'sí, quiero' en el año 2018 en el rancho del actor y, desde entonces, no han parado de mostrar su amor en público en múltiples ocasiones. De hecho, la pareja quiso dar un paso más en su relación cuando en 2019 tuvieron a Alexander; y en 2020, a James.

Inés de Ramón y Brad Pitt, en una imagen de sus redes sociales.

No obstante, Richard Gere no es el único de los hombres incluidos en la lista de los más atractivos de Hollywood que ha encontrado en los últimos años el amor en España. Fue a mediados de 2022, con motivo de un concierto de la mítica banda U2, cuando Brad Pitt fue captado de lo más cómplice con una chica cuya identidad no tardaría en trascender. Se trataba de Inés de Ramón, una joven de 32 años originaria de Nueva Jersey con raíces madrileñas.

Tras una tormentosa separación de Angelina Jolie en 2016 (49) -que a día de hoy sigue candente-, parecía que el actor de El árbol de la vida volvía a sonreír de la mano de Inés de Ramón. Y es que, aunque son escasas las apariciones que ambos han hecho juntos en sus dos años de noviazgo, lo cierto es que Inés y Brad son captados de forma esporádica acudiendo a viajes y ceremonias.

2. Propiedades en España

Además de encontrar el amor en nuestras tierras, Richard Gere y Brad Pitt también han caído rendidos en sus viviendas y no han dudado en hacerse con propiedades en España a lo largo de su trayectoria profesional como actores.

Mientras Brad Pitt se encontraba inmerso en el rodaje de su drama sobre la Segunda Guerra Mundial, Allied, y en medio de rumores de su inminente divorcio, él y Jolie adquirieron una villa privada, en Mallorca, España por cuatro millones de dólares, según informó la revista People en 2016. Aunque no se sabe mucho sobre la propiedad, se conoce que mide 900 metros cuadrados y cuenta con ocho dormitorios y una alberca con vistas al mar Balear. Los medios de comunicación locales informaron de que Pitt y Jolie eran vistos a menudo juntos por la villa.

Richard Gere y entrada de La Moreleja, en Madrid.

Richard Gere, por otro lado, también ha hecho lo propio y ha acabado adquiriendo una propiedad en España. En este caso, el actor de 75 años tomaba hace tan solo unas semanas una de las decisiones más importantes y drásticas de su vida y vendía su mansión de Connecticut por 10,7 millones de dólares para mudarse a Madrid en un breve espacio de tiempo junto a su mujer Alejandra y los dos pequeños que tiene en común.

La vivienda que Gere y Silva han adquirido es una propiedad de segunda mano situada en el exclusivo barrio de La Moraleja y valorada en 3,5 millones de euros. Aunque la parcela cuenta con una única hectárea de extensión, algo menor en comparación con el rancho de 130.000 metros cuadrados que la pareja poseía en Connecticut, la mansión no carece de lujos. Con 800 metros cuadrados construidos, la vivienda incluye seis cuartos de baño, un semisótano, una bodega, un gimnasio privado, una piscina y ocho habitaciones.

En su última aparición en público en España este pasado 27 de noviembre, la pareja se reafirmaba ante los medios de comunicación con respecto a su decisión de mudarse a este lado del charco. "Estábamos viendo las noticias de la DANA en Nueva York y le dije a Richard 'sí, vamos al lugar correcto, España'".

3. Vida a caballo entre España y Estados Unidos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Gere (@alejandragere)

A pesar de su traslado a España para "conectar con los orígenes de Alejandra", Gere conservará una casa en el campo cerca de Nueva York, lo que le permitirá regresar a Estados Unidos siempre y cuando lo desee. Cabe recordar que ambos establecieron su residencia fija en el país americano desde que contrajeron matrimonio en 2018 y sus hijos han pasado los primeros años de su vida allí.

"Nos mudamos a Madrid para estar más cerca de la familia de Alejandra, pero seguiremos volviendo a Nueva York por los niños y todo lo que hemos creado allí. No queremos que se pierda", señaló Gere en una reciente entrevista para Vanity Fair.

Brad Pitt, paseando por las calles de Nueva York. Gtres

Con respecto a Brad, de momento ha decidido mantener su residencia de forma fija en Estados Unidos, concretamente en el exclusivo barrio de Los Feliz, en Los Ángeles. El actor adquirió The Steel House, ubicada en una colina y con vistas a la ciudad, en 2023 por 5,5 millones de dólares a Aileen Getty, nieta de un magnate petrolero. Desde hace un tiempo, allí reside junto a Inés de Ramón.

A pesar de que por motivos profesionales ambos han tenido que disminuir sus visitas a España, lo cierto es que han sido varias las ocasiones en las que Inés y Brad han sido captados por las cámaras paseando por la capital. En su anterior relación con Angelina Jolie, Brad ya era un asiduo al país y sus desplazamientos a Madrid, Barcelona o Mallorca eran frecuentes.