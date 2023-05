Gerard Piqué se 'muda' a Miami: así son sus primeros días con sus hijos y la búsqueda de su nueva casa

Gerard Piqué (36 años) está aprovechando el puente de mayo para visitar a sus hijos en Miami. Se trata de la primera vez que se puede ver al exjugador del FC Barcelona cumpliendo con el régimen de visitas que acordó con su ya expareja, la conocida cantante colombiana Shakira (46). La artista ha pedido recientemente respeto para la difícil situación que están atravesando los pequeños de la familia.

La artista, que se marchó a vivir al estado de Florida, tiene allí su residencia habitual, la cual ha quedado ahora fijada como la primera vivienda de sus dos hijos, Milan y Sasha. Desde la separación de ambos, Gerard Piqué solo dispone de 10 días al mes para poder visitarles y tiene que desplazarse hasta Miami para poder hacerlo.

Sin embargo, las tensiones que siguen existiendo entre las dos estrellas después de su traumática separación están provocando que el exjugador del FC Barcelona esté teniendo dificultades para poder disfrutar de lo acordado. Según apuntan varios portales informativos como Las Mamarazzis, la cantante colombiana no está poniendo de su parte para que su expareja pueda visitar a sus hijos todo lo que su pacto le permite, por lo que el antiguo futbolista solo podrá pasar cinco días en Miami en esta ocasión.

[Shakira es superdotada: cuál es su coeficiente intelectual y qué estudios tiene]

Así informó Lorena Vázquez de la situación tan tensa que existe en estos momentos entre ambos: "Él estuvo con sus hijos hasta el 2 de abril, que creo recordar que el 2 de abril era domingo, fue el día que Shakira decidió abandonar España. Esos dos días se computan dentro del convenio, por eso no puede estar Gerard Piqué los diez días completos con sus hijos. Va a estar cinco o seis días".

A pesar de los problemas que existen entre el deportista y la cantante, Gerard Piqué no ha querido perder la oportunidad de ejercer como padre y pasar junto a sus hijos unos días en Miami. Por eso, se encuentra aprovechando juntos este puente de mayo en España. Piqué tendría decidido abandonar la ciudad estadounidense para regresar a Barcelona el próximo 2 de mayo.

¿Qué han hecho Piqué y sus hijos?

La situación entre Gerard Piqué y Shakira no es fácil después de que se hiciera pública la infidelidad del exfutbolista de la selección española. Sin embargo, eso no ha impedido que el actual líder de la Kings League no haya podido estar tomándose unos días de tranquilidad junto a los pequeños Milan y Sasha.

Tanto es así que incluso ya han trascendido las primeras imágenes de estas pequeñas vacaciones en Miami. Una persona 'pilló' a Gerard junto a sus hijos en la playa y acudiendo a uno de los restaurantes más cercanos a la costa de Miami y no dudó en subir una foto a sus redes sociales en los que se podía ver a la familia de fondo.

Almuerzo en familia, en eso se sienta Piqué con sus pelaos en la mesa de al lado 😀. pic.twitter.com/gc23AAtuk3 — Aurelio B. Castrellón (@castrellon_md) April 29, 2023

Esta persona publicó una instantánea comiendo junto a su familia y, de repente, se dio cuenta de que al fondo se veía tanto a Piqué como a sus dos hijos, quienes estaban tranquilamente sentados en la terraza de un restaurante. En el momento de la foto, Piqué y sus hijos consumen algunas bebidas mientras ojean la carta antes de pedir algo para comer.

¿Dónde está viviendo Gerard Piqué?

Es una de las grandes preguntas que muchos aficionados que siguen la vida del exfutbolista se hacen. Piqué sigue teniendo su residencia habitual en Barcelona, donde continúa con su nueva relación sentimental desde que se separó de Shakira. Sin embargo, estaría buscando una segunda residencia en Miami para poder pasar allí tiempo con sus hijos.

[El elitista colegio de los hijos de Shakira y Piqué en Miami: desde 30.000 euros y entre los mejores del Estado]

Sin embargo, diversos medios especializados apuntan a que el histórico central del fútbol español se encuentra hospedado en un lujoso hotel de Miami hasta que pueda encontrar un nuevo domicilio en el estado de Florida. Al parecer, este hotel estaría situado muy cerca del colegio al que acuden Milan y Sasha.

Por la cabeza de Gerard Piqué pasa ahora la idea de comprarse un piso en Miami para que sus hijos puedan acudir a él cuando al catalán le corresponda el régimen de visitas que tiene cerrado con su expareja. Ese pacto le da la posibilidad de pasar 10 días al mes en la ciudad estadounidense y por eso ha decidido valorar muy seriamente esta posibilidad.

[El juicio por fraude fiscal a Shakira comenzará el 20 de noviembre: serán 12 sesiones y tendrá que venir a España]

El ahora empresario catalán se prepara para estructurar una nueva vida que le obligará a subirse al avión, al menos, un par de veces al mes. Sus viajes, en los que irá y vendrá a Miami para así poder pasar tiempo con sus hijos, se convertirán en una rutina habitual para intentar conciliar lo mejor posible su nueva situación una vez superada la polémica de su reputación.

Sigue los temas que te interesan