Laura Londoño: "William Levy y yo nos peleamos mucho durante el rodaje de 'Café con aroma de Mujer'"

La actriz y modelo colombiana Laura Londoño (34 años) está de moda. Esto es un hecho irrefutable. No hay más que ver su currículum profesional para darse cuenta de que, a sus 34 años, Londoño es una actriz con gran proyección a nivel internacional. Cierto es que el éxito apabullante de la telenovela Café con aroma de mujer la ha catapultado al estrellato sin remisión.

Pero Laura Londoño es mucho más que Gaviota, el personaje que interpreta en la célebre serie. Laura tan pronto arrasa en su profesión como se atreve a embarcarse en otros terrenos, como el de empresaria. No le tiene miedo a nada, ni al fracaso. Es una mujer fuerte y guerrera, y por eso ha lanzado al mercado Feroz, su flamante firma de cosméticos, lencería y perfumería.

El tema de esta marca es claro, y así lo explica ella misma en conversación con EL ESPAÑOL: "Ser delicada, dulce, tierna son características femeninas, pero las mujeres somos mucho más que eso. Las mujeres somos tremendamente caóticas, muy cambiantes, podemos ser instintivas, animales... feroces". Londoño reivindica que cada mujer sea lo que decida en cada momento, lo que le apetezca y plazca, pero nunca aquello a lo que una sociedad la obliga.

[William Levy, el actor que arrasa en España con el éxito de Netflix 'Café con aroma de mujer']

Laura Londoño junto a su marido, Santiago, durante su actual visita a España para promocionar la firma 'Feroz'. Gtres

Lo que hoy se conoce como empoderamiento es lo que ella llama Feroz, su estreno como empresaria. Laura Londoño vive un dulce momento personal y profesional, y EL ESPAÑOL se da cita con ella para que nos hable de familia, de valores, de trabajo y de amor. También de su razón de amor, su marido, Santiago Mora Bahamón, con quien ha traído al mundo a dos hijas.

Háblenos de Feroz.

Estoy tan feliz hablando del tema. Feroz es tantas cosas... Feroz es una marca para todas las mujeres, para que nos llene de herramientas a todas. Para atrevernos a ser nosotras mismas. Y digo atrevernos porque siento que las mujeres necesitamos mucha valentía para salir de donde socialmente nos meten, y salir a conquistar lo que realmente somos. A las mujeres siempre se nos pide, se nos exige, como que renunciemos a parte de nosotras mismas.

A no quedarse sólo en una etiqueta...

Nos dicen que si tú como mujer te quieres casar, tener hijos, tener una familia estable... entonces vas a tener que renunciar, probablemente, a ser una profesional exitosa. Porque nos dicen que el tema laboral va en contra del tema de la familia. Yo crecí con esa idea que está en el subconsciente colectivo. Yo crecí con aquello de que una mujer hermosa, atractiva, seguramente no era la más inteligente.

Era alguien frívolo, ¿no?

Banal y de pronto tonta. Así se ha tratado el tema toda la vida y seguramente no se tenía en cuenta sus opiniones. Y contrariamente, si eras muy inteligente buscabas ser la fea porque una cosa no va con la otra. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Quiero transmitir la idea de que somos capaces de serlo y hacerlo todo. Eso no quiere decir que haya que hacerlo todo al mismo tiempo. ¡Podemos jugar a explorar todas nuestras facetas!

La actriz Laura Londoño en una fotografía tomada recientemente en la capital de España. Gtres

Saber que no hace falta quedarse con una sola cosa, con un sólo título. Hay millones por explorar y tenemos el permiso de hacerlo. Igual que el hombre. Por eso quería abrazar toda esa grandeza. Ser delicada, dulce, tierna son características femeninas, pero las mujeres somos mucho más que eso. Las mujeres somos tremendamente caóticas, muy cambiantes, podemos ser instintivas, animales... Por ende, feroces.

De ahí, lo de Feroz.

De ahí lo de Feroz. ¿Por qué si también somos así se nos pide esconder esa parte? No estoy diciendo que todos los días seamos ese lugar feroz, pero sí que reconozcamos ese lugar feroz. En todas esas características que nos esconden está un gran poder. Esa es la invitación de Feroz, que nos llena de herramientas en nuestra cotidianidad.

¿Qué se vende en Feroz?

Nos trae maquillaje, fragancias y ropa interior. Son como esos pequeños rituales que tú tienes en el día a día. Como cuando te levantas y escoges una ropa interior acorde con tu estado de ánimo; seguro que será diferente a la de cualquier otro día. Cada día sentimos distinto y queremos 20 cosas. Pues así es la vida; un día apostamos por el rojo para salir de fiesta, y otro día no queremos nada y salimos despelucadas a la calle.

Laura, ¿qué es el éxito?

El éxito es un balance entre todas esas versiones. Que todas las mujeres tengan su momento de luz y de salir de fiesta, poder balancear todas esas cosas. Mi familia, poder tener tiempo de calidad con ellos. Estar con una familia armoniosa, saludable.

¿Dónde se pueden comprar los productos?

Ya están disponibles en El Corte Inglés. Vamos a vender online, por supuesto, y también en 17 puntos de venta físicos. Vamos a abrir en Barcelona, en Bilbao... ¡En infinidad de puntos!

¿Hasta cuándo estará en España?

Me quedo en España hasta este domingo 18. Tengo mi parte de empresaria y esposa, como ves, y también tengo la de mamá. Y he de regresar ahí.

Londoño junto a sus dos hijos, Allegra y Mikaela, junto al árbol de Navidad de su casa. Instagram

¿Le gusta la Navidad?

Ay, a mí me encanta. A mí siempre me ha encantado la Navidad. Tanto que te voy a contar una cosa. Este año es la primera vez que compré un arbolito de Navidad y descaradamente lo armamos el 15 de octubre. En mi casa es Navidad hace rato. ¡Todos tenemos el mismo pijama en casa! Y es momento de juntarse la familia, y agradecer, y festejar.

Se dice que no siempre es posible compaginar el éxito familiar con el profesional, ¿qué piensa de ello?

Esas son ideas limitantes, las que nos inculcan. Yo creo mucho en la rebeldía, honestamente. Y esa rebeldía es cuestionar todo lo que aprendemos. A veces nos tragamos enteras esas ideas, y esas ideas son las que nos impiden lograr nuestros sueños. ¡A veces tenemos la cabeza llena de cucarachas!

¿España le gusta como país para vivir?

Me fascina, me encanta. Ahora estoy notando mucho ese recibimiento. La gente es súper amorosa conmigo. Amo España.

¿Qué comida española es su favorita?

Mi esposo se muere de la risa, pero siempre que vamos a un restaurante con comida española me gusta pedir los huevos estrellados. Con eso me quedo feliz.

La actriz que da vida a Gaviota en 'Café con aroma de mujer' posando en sus redes sociales.

¿Se plantea vivir en España?

Sí, claro. Si me invitan, yo feliz de la vida. Madrid es una ciudad muy amable para tener hijos. Me encantaría, ustedes tienen buen vivir, buena comida, buena vida... Arrancan el día en un horario fantástico para mí. Yo creo que en este momento de mi vida sería muy feliz aquí.

¿Qué proyectos tiene para el nuevo año 2023?

Pues, a ver, grabé una primera temporada de una serie que va a salir en Amazon, que es una comedia romántica, preciosa, que está a punto de salir. Luego, voy a probar una segunda temporada de otra serie para Netflix, que es un drama tremendo y una historia muy bien escrita. Hay más cosas por ahí, pero como todavía no están concretas no puedo decir nada.

¿Cómo viven sus hijos su éxito?

Ellos no me ven aún. Son muy chiquitos. Mira, tengo una niña de tres años y un bebé de diez meses. Entonces, no se enteran...

Ya tendrán tiempo de verla en ficciones como Café con aroma de mujer...

Mira, te voy a decir: en mi casa no se ve nada. Mi esposo no ve nada de lo que yo hago. Mi esposo me ha dicho 'la Laura que yo conozco es esta con la que vivo, no esa que no tiene nada que ver contigo. No necesito ver nada'. A mí eso me llegó a molestar en algún momento porque le decía 'amor, no sabes si yo soy buena o mala actriz'. Luego, lo que me dijo, me pareció un punto bonito. Hace poco le preguntaron si me veía y él dijo que no, que 'para verla dándose besos con ese rubio no...'

¿Cómo se lleva en la vida real con William Levy?

Hace dos semanas estuve grabando un programa que se llama Planeta Calleja y fuimos al lugar donde grabamos la serie y, claro, llegar allá fue como revivir un montón de cosas y le escribí a Willy. Le mandé vídeos de la hacienda y él se emocionó un montón. A raíz de este proyecto, nos hablamos, nos escribimos. Hay una buena amistad y un buen rollo. Te diré que en la serie peleábamos que no te imaginas. Peleábamos como niños chiquitos. Teníamos puntos de vista diferentes sobre la escena que teníamos que hacer.

¿Se han llegado a plantear algún proyecto futuro en común?

Pues no, pero yo estaría feliz. Por supuesto, y espero que él también lo esté. ¡Más le vale!

Sigue los temas que te interesan