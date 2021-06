Jill Biden, la 'profe' que ha conquistado EEUU, cumple 70: su intensa agenda y su trabajo con las 'celebrities'

Jill Biden celebra una fecha muy especial. Este jueves, la primera dama de Estados Unidos sopla 70 velas en medio de su creciente popularidad. Desde que llegó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero tras el triunfo de su marido en las elecciones presidenciales del país norteamericano, no solo se ha ganado el cariño de gran parte de la población, sino también ha intensificado su agenda con un sinfín de compromisos que la ha llevado a hacer más viajes en solitario que el propio mandatario. Al menos, en los primeros 100 días de su cargo.

Mientras continúa con sus labores en un colegio de Virginia como profesora de inglés, profesión que ha ejercido en diversas escuelas y que no ha querido aparcar aun siendo primera dama, Jill Biden ha asumido los compromisos propios de la mujer del presidente estadounidense. Hasta ahora, sobre todo, se ha dedicado a tres sectores de su interés: educación, investigación del cáncer y familias de militares. Sin embargo, no ha descuidado otros temas de relevancia, como la Covid-19.

La mujer de Joe Biden (78), de hecho, se alió con la actriz Jennifer Garner (49), para promover las vacunas en los adolescentes. A mediados del pasado mes de mayo, la primera dama y la conocida intérprete, quien el año pasado hizo campaña a favor del actual presidente, estuvieron juntas en Charleston, Virginia Occidental, para darle mayor visibilidad a este tema en el que Jill ha sido una gran defensora. "Actualmente hay bastante desinformación y algunos amigos me han preguntado si vacunarse es seguro. Todos ustedes saben que la respuesta es 'sí'. Me he vacunado y les prometo que ni siquiera duele, y eso que odio las agujas", expresó entonces la profesora originaria de New Jersey.

Jill Biden ha seguido con su labor de profesora. Gtres

A diferencia de su predecesora, Melania Trump (50), Jill Biden ha llenado su calendario de eventos, apariciones -algunas virtuales- y entrevistas. Han sido meses de gran intensidad que Jill Biden ha sabido gestionar desde el primer momento, gracias a su experiencia compaginando más de una labor. Y es que mientras su marido fue vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama (59), también asumió algún compromiso público mientras continuaba con su trabajo de profesora.

Jill, además de hacerse notar por sus múltiples compromisos, está dejando huella en los norteamericanos por su forma de actuar. Así se puede percibir en su cuenta de Instagram, donde a diario recibe cientos de mensajes de apoyo por parte de los simpatizantes del Partido Demócrata y de quienes han querido seguir de cerca su actividad como primera dama. Su última publicación, en la que ha hecho referencia al amor con motivo del mes del orgullo LGBT, ha sigo aplaudida por una gran cantidad de usuarios, quienes han asegurado que la mujer del presidente está haciendo "historia".

Jill Biden, durante un acto en Virginia. Gtres

La primera dama también ha hecho uso de sus redes sociales para hacer énfasis en sus temas de interés y enviar mensajes a grupos más 'desatendidos', como los inmigrantes. Asimismo, para mostrar públicamente sus celebraciones más especiales, tal y como ocurrió el pasado mes de febrero, en la víspera de San Valentín. Entonces compartió su primera decoración en la Casa Blanca, en la que eligió una serie de corazones en diferentes tamaños y en tonos rojos, rosa y blanco, en los que plasmó importantes palabras vinculadas el amor: sanación, coraje, compasión, gratitud, paz, fuerza, amabilidad, familia y unidad. Aunque era una puesta en escena sencilla, Jill Biden triunfó en la web 2.0 por su bonito y romántico trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de First Lady Dr. Jill Biden (@flotus)

"Que alegría tener una primera dama compasiva, perspicaz, inteligente e inspiradora", "me hace tan feliz verlo" o "esto es lo que pasa cuando hay un profe en la Casa Blanca", son algunos de los comentarios que ha recibido la primera dama en sus redes sociales oficiales, donde se desconoce si hará una publicación en referencia a su llegada a una nueva década.

Tampoco hay datos de si este jueves celebrará su cumpleaños en medio de algún acto institucional. Quien sí estará inmerso en sus labores institucionales será su marido. El mandatario viajó este jueves a Rehoboth Beach, Delaware, donde podría permanecer hasta el viernes. Así lo recogen los medios locales, siguiendo la información de los funcionarios de la Casa Blanca.

