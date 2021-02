San Valentín llega a la Casa Blanca: así es la decoración con la que triunfa Jill Biden

A pocas horas de celebrarse San Valentín, Jill Biden (69 años) ha compartido los detalles de su primera decoración en la Casa Blanca a través de su cuenta de Instagram. Para la ocasión, la mujer del presidente estadounidense ha elegido una serie de corazones en diferentes tamaños y en tonos rojos, rosa y blanco, en los que ha plasmado importantes palabras vinculadas el amor. Entre ellas: sanación, coraje, compasión, gratitud, paz, fuerza, amabilidad, familia y unidad.

Si bien se trata de una decoración sencilla, Jill Biden ha triunfado. Al menos en las redes sociales, donde han destacado su bonito y romántico trabajo. "Que alegría tener una primera dama compasiva, perspicaz, inteligente e inspiradora", "me hace tan feliz verlo" o "esto es lo que pasa cuando hay un profe en la Casa Blanca", son algunos de los comentarios que ha recibido la primera dama en la publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram. En esta, además de mostrar algunos de los corazones que ahora decoran el jardín de la residencia presidencial, aparece ella misma con un pincel escribiendo un mensaje.

La romántica decoración de Jill Biden no es casual. Y es que el día del amor es una de sus festividades preferidas del año. "La primera dama es conocida por su sentido del humor, amor por las sorpresas y celebración de las tradiciones, especialmente con su familia. El Día de San Valentín siempre ha sido una de sus fiestas favoritas y este año ha querido enviar mensajes de sanación, unidad, esperanza y compasión al país", ha asegurado un portavoz de la oficina de la Casa Blanca.

Fue la mañana de este viernes cuando Joe (78) y Jill Biden desvelaron la decoración por San Valentín, en compañía de sus perros Champ y Major. "El Día de San Valentín es grande. Es el día favorito de Jill”, comentó el presidente a un grupo de periodistas. Mientras que la primera dama hizo referencia al motivo que la inspiró a apostar por estos detalles. "Solo quería un poco de alegría. Con la pandemia, todo el mundo se siente un poco deprimido. Entonces, es solo un poco de alegría. Un poco de esperanza. Eso es todo", aseguró.

En su cuenta de Instagram, Jill también ha desvelado que ha estado haciendo algunas compras para celebrar junto a su pareja. "Pasé por The Sweet Lobby antes para comprar algunos obsequios de San Valentín para el fin de semana. Shhh, ¡no se lo digan a Joe!", ha escrito hace unas horas en tono de humor.

Su historia de amor

La relación entre Joe y Jill Biden está basada en el amor y la admiración. Llevan 43 años casados y durante esas más de cuatro décadas no todo ha sido un camino de rosas. El presidente y su esposa creen en la confianza mutua, el respeto por el otro, el esfuerzo por cuidar su relación y el apoyo incansable para superar los peores momentos. "Todo el mundo dice que el matrimonio es un 50/50. Bueno, a veces tiene que ser un 70/30. Gracias a Dios que, cuando estoy realmente deprimido, ella interviene, y cuando ella está realmente deprimida, yo puedo intervenir", comentó recientemente el mandatario en una entrevista concedida a People.

Su esposa le devolvía las palabras de cariño y admitía que "todo lo que hemos pasado juntos, los altibajos y ciertamente la tragedia y la pérdida. Está esa cita que dice que a veces te vuelves más fuerte por los golpes que te ha dado la vida. Eso es lo que tratamos de lograr". Jill Biden aludía así al trágico accidente de tráfico que se llevó por delante la vida de Neilia, primera esposa de Joe Biden y de su hija, Noemi, que entonces apenas tenía un año de edad.

Joe y Jill Biden, en una romántica imagen captada en Washington. Gtres

"Jill llegó en un momento realmente importante y volvió a unir a mi familia. Ella es el pegamento que lo mantiene unido y supe que quería casarme con ella al poco de conocerla. […] No es que no nos peleemos y discutamos a veces... Solo tengo suerte", afirmó entonces el líder político. Su esposa le respondía con una sonrisa: "Bueno, después de 43 años de matrimonio, realmente no hay mucho más por lo que pelear".

