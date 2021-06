Raquel Sánchez Silva: "Soy más consciente de que de afuera hacia adentro vienen cosas que no me gustan"

La Covid-19 ha generado cientos de consecuencias que se han hecho evidentes desde hace poco más de un año. No todas han sido negativas. De hecho, se han percibido ciertos cambios en los hábitos relacionados con la limpieza que no han hecho más que incrementar la importancia de la higiene. No solo en lo que a aseo personal se refiere, sino también en lo que respecta a la purificación del hogar. Así lo ha hecho saber Raquel Sánchez Silva (48 años) al desvelar cómo ha transformado el cuidado de su casa para conseguir un espacio impoluto. La periodista ha confesado que ahora presta más atención a algunos detalles que le permiten hacer de su domicilio un lugar puro.

"Mi casa tiene que ser un lugar saludable. Ahora soy más consciente de que de afuera hacia adentro vienen cosas que no me gustan del todo", ha comentado este miércoles al mediodía Raquel Sánchez Silva, durante el evento online 'Mi hogar, mi refugio', de la compañía de electrodomésticos Rowenta, al que ha sido invitado JALEOS. Si bien ha confesado que, como tantos españoles, estos comportamientos han sido nuevos para ella, son hábitos que han llegado para quedarse porque "nos benefician".

Raquel Sánchez Silva, durante la presentación de 'Maestros de la costura'. Gtres

En el evento también ha estado presente Helen Lindes (39), ejerciendo de embajadora de la marca. La modelo se ha mostrado muy confidente con Raquel Sánchez Silva y ha compartido sus palabras. "He cambiado el chip", ha explicado en referencia a las nuevas prácticas que ha incorporado para mantener su hogar. "Me he convertido en una friki de la limpieza", ha añadido la mujer de Rudy Fernández (36), quien tras la pandemia ha empleado un ritual al llegar a casa: "descalzarse, desinfectar la ropa y purificar el ambiente".

Horas antes de que comenzara el evento, Raquel Sánchez Silva y Helen Lindes mostraban en redes sociales su buena relación y daban un adelanto de lo que estaban por presentar. "Estaremos hablando de qué limpia tenemos la casa las dos", decía la periodista en un vídeo colgado en su stories de Instagram y que fue replicado por la modelo minutos después. La que fuera Miss España, además, compartió una publicación en la que ha asegurado sentirse muy contenta por haber formado parte de esta experiencia y haber compartido espacio con la presentadora de Maestros de la costura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif)

Un día antes la modelo daba un abreboca de este encuentro, pero sin desvelar el motivo que las uniría. Únicamente se limitaba a agradecer a la presentadora por recibir como regalo su reciente libro, titulado Dos Mundos. Se trata de un texto que salió a la venta el pasado mes de abril y que forma parte de los tantos proyectos que ha tenido la periodista en los últimos meses. En concreto, Raquel Sánchez Silva ha formado parte, una vez más, de Maestros de la costura, concursó en la última edición de MasterChef Celebrity, ha estado inmersa en las grabaciones de El Desafío y ha estado en eventos como el de este miércoles, en el que ha desvelado algunos detalles personales, hasta ahora desconocidos.

[Más información: Raquel Sánchez Silva, harta de amenazas, denuncia que quieren "destruirla" por el 'caso Biondo']