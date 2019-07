Shay Mitchell anuncia su embarazo e inminente parto tras ocho meses ocultándolo

Shay Mitchell (32 años) está de enhorabuena. La actriz ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram para anunciar que está embarazada. En ella se la ve posar tan solo con una pantalones y una hermosa barriguita. Durante ocho meses, Mitchell ha ocultado al mundo su embarazo, decidiendo compartir la noticia con todos sus fans tan solo unas semanas antes de dar a luz, porque también ha querido compartir su fecha prevista de parto: el 17 de julio.

La actriz también ha compartido un vídeo en su cuenta de YouTube, el trailer de su nueva serie de vídeos, para la cual ha documentado todo su embarazo: "Cuando estás en el ojo público hay cosas que quieres mantener en secreto hasta que sientes que estás preparada. Esto, para mí, ha sido lo más difícil. Esto va a ser muy divertido y maravillosos cuando no tenga que ocultarlo nunca más". Shay cuenta con casi veintiséis millones de seguidores en Instagram y es una de las celebrities de Hollywood más consultadas cuando de moda se trata, por ello, siempre se encuentra en el ojo del huracán.

"No me sentía preparada para simplemente poner una foto y decir 'estoy embarazada' y dejar que toda la gente pensase que todo son corazones y arco iris. Esto es la vida real y quiero que la gente viva conmigo este viaje", explica en el vídeo. "Voy a ser muy feliz cuando esto se descubra. Voy a poder estar embarazada. No voy a tener que aplastar mi estómago nunca más".

El shock para todos sus seguidores ha sido asombroso, no solo porque no ha habido ni una sola pista que pudiese evidenciar su embarazo en los últimos seis meses, sino porque la actriz ha seguido participando en eventos y alfombras rojas y ha conseguido ocultar su barriguita con éxito. Americanas sobre vestidos, prendas con vuelo, pantalones anchos, fajas y cinturones. Todo ello para poder vivir un embarazo tranquilo, sin estar en el punto de mira. Aunque eso también trajo sus consecuencias: "He estado meses escondiéndome y ha sido un largo y solitario camino. Creo que el embarazo es maravilloso en su mayor parte, pero para mí ha sido horriblemente solitario".

Para dar la noticia, Shay Mitchell decidió participar junto a su pareja, Matte Babel, en su sesión de fotos más sexy e importante. Para ello, la actriz se dejó mimar y poner guapa antes de pasar por delante de la cámara, algo que la ayudó sumamente a sentirse bien tras muchos meses de secretos: "Esto es muy importante para mí, porque era lo que hacía antes de hacerme una sesión de fotos, sentirte bien. Es algo que realza tu autoconfianza y yo siento como que no he estado haciendo eso (sentirse bien) en mucho tiempo, me he estado escondiendo", explica Shay en el vídeo. "Ahora esto tiene que ver con nosotros y no quiero que parezca que no tenía confianza en nosotros. Estoy extremadamente confiada ahora, porque tengo a mi bebé creciendo dentro de mí".

[Más información: Danielle Fishel da a luz antes de tiempo y su bebé tiene que ser ingresado en la UCIN]