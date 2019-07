Mila Ximénez se rompe en 'Sálvame' y amenaza con abandonar

Mila Ximénez (67 años) no puede más y este martes en Sálvame se ha roto en lágrimas y ha amenazado con abandonar para siempre el programa. En una charla íntima con Jorge Javier Vázquez (48), la que fuera mujer de Manolo Santana (81) se ha sincerado: "Creo que me debo ir ya de aquí. No me compensa todo esto. Llevo muchos años en primera línea de fuego; juicios, abogados, minutas...". La gota que ha colmado la paciencia de Ximénez ha sido la polémica que se ha creado entre ella y Belén Esteban (45) a raíz de su boda.

Mila considera que siempre se genera polémica con sus opiniones y que todo lo que asegura ella en el programa adquiere una dimensión exacerbada que la tiene cansada y al límite de sus fuerzas: "Ya no sé hacer esto, quiero irme a casa. No tengo ilusión por nada, ni capacidad ni vitalidad". Asegura, en su descargue, que ha perdido la ilusión por la profesión: "Yo ya no veo nada en la televisión, me siento como un hámster en una rueda. Necesito más tiempo conmigo".

Ximénez junto a Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'. Mediaset

La colaboradora ansía pasar más tiempo con los suyos, alejarse del ruido de la televisión, incluso irse a vivir a Ámsterdam al lado de su hija Alba: "Necesito estar cerca de los míos, hacer otra vida que no sea esta. Quiero disfrutar de la vida, cosa que no hago. Cuando salgo de aquí me voy a casa, cierro la puerta, pongo la alarma y no paso ni por el salón; me meto en la habitación y no quiero oír a nadie. Esto me lo tengo que pensar ya".

En ese punto, Jorge Javier le ha hecho ver que es muy probable que este cansancio sea únicamente pasajero y que, tras las vacaciones, vea la situación de otro modo: "Puede ser, pero me siento frágil y vulnerable. Mi hermano me dice que puedo dejarlo cuando quiera, que me hace las cuentas. Y es que, yo ya no tengo ilusión por nada, vengo arrastrándome al plató. Me haría ilusión desaparecer un tiempo". Al menos, esta tarde del martes se ha reconciliado con Esteban, la cual le ha dado un importante consejo: "Creo que tienes que descansar, un rato largo, no una semana. Te veo muy triste".

[Más información: Mila Ximénez rompe a llorar tras confesar su conflicto con Belén Esteban]