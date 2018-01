Harvey Weinstein recibe dos bofetadas en un restaurante de Arizona

El productor de Hollywood Harvey Weinstein (65 años), acusado de decenas de casos de agresión sexual, recibió dos bofetadas el martes por la noche en un restaurante del estado de Arizona (EE.UU.), según muestra un vídeo publicado por el portal de noticias norteamericano TMZ.

El enfrentamiento tuvo lugar en un restaurante ubicado dentro de un lujoso centro vacacional de Paradise Valley, un pueblo de Arizona conocido por sus campos de golf. El digital afirma que el productor, que supuestamente recibe tratamiento por adicción sexual en Arizona, estaba disfrutando de su cena en un restaurante sobre las 21.00 hora local (04.00 GMT) cuando un hombre identificado como Steve le pidió hacerse una foto.

Weinstein rechazó la propuesta y, una vez terminada la cena y nada más levantarse para irse, sucedió la agresión. Según TMZ, el hombre que le pidió la foto había "bebido bastante" y, al ver que Weinstein se iba del restaurante, se acercó a él y le gritó: "Eres un pedazo de mierda por lo que le has hecho a esas mujeres".

Justo después, mientras el productor trataba de salir del local, Steve le abofeteó en el rostro en dos ocasiones. El ataque fue grabado en vídeo porque, justo antes de ir tras Weinstein, el agresor le dijo a su amigo que encendiera su móvil y estuviera atento de lo que iba a ocurrir.

La representante de Weinstein, Sallie Hofmeister, declaró al diario local The Arizona Republic mediante email que el artículo del medio estadounidense era "riguroso" pero rechazó hacer más comentarios.

En las últimas semanas, varios medios de comunicación han ubicado a Weinstein en un centro de rehabilitación llamado The Meadows, situado en la localidad de Wickenburg (Arizona) y que tiene programas para tratar la adicción sexual, según figura en su página web.

El escándalo en torno a Weinstein ha causado todo un terremoto en Estados Unidos al animar a numerosas víctimas del mundo del espectáculo y de la esfera política a denunciar casos de abuso y acoso sexual, algo que ha inspirado el movimiento "Me Too" para que las víctimas no tengan miedo a hablar.

A raíz de una investigación de The New York Times con testimonios de varias supuestas víctimas, hasta 80 mujeres han acusado ya a Weinstein de acoso y agresiones sexuales. El productor está actualmente siendo investigado judicialmente en Nueva York por una presunta violación cometida hace años; además, ha sido despedido de la compañía de cine independiente que fundó y también fue expulsado de la Academia de Hollywood.