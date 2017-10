Todas las víctimas sexuales de Harvey Weinstein

El número de mujeres que acusan a Harvey Weinstein (65 años) de abusar sexualmente de ellas no ha hecho más que aumentar en la última semana. El que fuera uno de los mayores productores de Hollywwod, con títulos tan importantes a sus espaldas como Pulp Fiction o El discurso del rey, ha visto cómo su imperio se ha derrumbado declaración tras declaración.

El productor Harvey Weinstein en una entrega de premios. EFE

Poco después de que el New York Times publicara el reportaje desvelando las primeras denuncias, Harvey Weinstein fue despedido de su propia compañía por la junta de directivos. La misma que ahora sopesa cambiarle el nombre a la productora para tratar de distanciarse de este escándalo.

En JALEOS hacemos un repaso de las más de 20 mujeres que se han atrevido a dar un paso adelante y hacer pública su experiencia con Harvey Weinstein.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow en un evento a principios de año. Gtres

La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow (45) ha sido una de las últimas en atreverse a denunciar al productor. Cuando solo tenía 22 años, y justo después de haber sido elegida para protagonizar la adaptación de novela Emma, de Jane Austen, la joven fue invitada a una habitación de hotel con Weinstein. Una vez en la estancia, el productor le sugirió que le diera un masaje, ofrecimiento que Paltrow rechazó.

Poco después, se lo comentó a su entonces novio Brad Pitt (53), que se enfrentó al empresario sin ningún éxito. Tras el incidente, y presionada por Weinstein, la joven estrella decidió guardar silencio hasta esta semana.

Angelina Jolie

Angelina Jolie durante un evento en septiembre. Gtres

Angelina Jolie (42), actriz, embajadora humanitaria y directora, no ha querido entrar en en detalles al hablar de su experiencia con el productor. No obstante, afirmó que a finales de la década de los noventa Weinstein se había acercado a ella de manera indeseada.

En un correo al New York Times, la actriz explicó: "Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y como resultado elegí no volver a trabajar nunca con él y advertir a otras cuando lo hacían". Añadió que es inaceptable este "comportamiento hacia las mujeres en cualquier campo y en cualquier país".

Cara Delevingne

Cara Delevingne durante la presentación de Valerian en julio de 2017. Gtres

La actriz y modelo Cara Delevingne (25) ha utilizado su cuenta personal de Instagram para relatar su experiencia. Según la modelo, Weinstein la llamó para proponerle un trío con otra mujer en un hotel de Nueva York.

"Cuando empecé a trabajar como actriz, estaba trabajando en una película y recibí una llamada de Harvey Weinstein preguntando si había dormido con alguna de las mujeres con la que me había visto en los medios de comunicación", relata en la publicación.

Poco tiempos después, según las palabras de la actriz, tuvo una reunión en el vestíbulo de un hotel con un director y Harvey. "Tan pronto como estuvimos solos empezó a presumir de todas las actrices con las que había dormido y cómo había relanzado su carrera y había hablado de otras cosas inapropiadas de naturaleza sexual". A esto se unió que el productor la invitó a su habitación, donde había otra mujer, y le pidió que se besaran. No obstante, ella se resistió y terminó marchándose de la estancia, no sin volver a encontrarse con las proporciones inadecuadas del productor.

Asia Argento

La actriz Asia Argento en el Festival de Cannes de 2017. Gtres

Otra de las víctimas que han acusado al director es la actriz italiana Asia Argento (42), quien ha denunciado que Weinstein la violó cuando solo tenía 21 años. Según sus declaraciones a The New Yorker, el productor la invitó a una fiesta en un hotel cercano a Cannes. Cuando la actriz llegó se encontró que el único asistente era él. Weinstein se puso un bañador y le pidió que le diera un masaje. La joven aceptó a regañadientes, y al poco él le quitó la falda y la forzó a practicar sexo oral.

Argento asegura que en ese momento se sentía culpable por un acto que para ella había resultado ser un "trauma horrible" al que accedió por no pelear con él. Posteriormente, y ante el miedo de que Weinstein terminara con su carrera, la actriz continuó manteniendo relaciones sexuales con él, unos encuentros unilaterales y egoístas.

Mira Sorvino

La actriz Mira Sorvino durante una presentación en 2016. Gtres

La que fue una de las actrices habituales en las películas de Weinstein, Mira Sorvino (50), también ha sido una de las personas afectadas por estas agresiones sexuales. Según relató la actriz en The New Yorker, en 1995 se encontró con el productor en la habitación de un hotel durante el Festival Internacional de Cine de Toronto. Una vez juntos, Weinstein "empezó a masajear mis hombros, lo que me hizo sentir muy incómoda". Poco a poco intentó sobrepasarse con ella, pero la actriz lo rechazó y consiguió marcharse.

Actriz anónima

Una actriz anónima, que no quiso desvelar su identidad a The New Yorker, relató que Weinstein también la había violado. Estando juntos, él se puso un bañador y la forzó sexualmente.

Aseguró que, aunque después de ese encuentro sintió "horror, incredulidad y vergüenza", no fue a la policía ya que consideró que tendría mucho que perder. Ante el poder de Weinstein, decidió "seguir adelante" y continuó manteniendo una relación profesional con él.

Rosanna Arquette

La protagonista de Pulp Fiction, Rosanna Arquete. Gtres

Rosanna Arquette (58), una de las actrices que protagonizó Pulp Fiction, también fue una de las víctimas de Harvey Weinstein. Según sus declaraciones, la artista debía reunirse con el productor para cenar en un hotel de Beverly Hills para recoger un guión, pero al llegar le dijeron que fuera a su suite. Harvey abrió la puerta vestido con un albornoz blanco y pidiéndole un masaje. No tardó en agarrarla de la mano y tirar de ella hacia su pene que era "visible y erecto... Mi corazón estaba acelerado. Yo estaba en modo de lucha o vuelo". Sin embargo lo rechazó, una decisión que, asegura, hizo que su carrera se resintiera posteriormente.

Ambra Battilana Gutiérrez

La modelo filipina-italiana Ambra Battilana Gutiérrez. Gtres

Weinstein invitó a la modelo filipina-italiana Ambra Battilana Gutiérrez (24) a su oficina en Nueva York, donde se lanzó hacia ella, tocó sus pechos e intentó meter la mano en su falda. Ella protestó y fue directamente a la policía a presentar una denuncia.

Esta semana, tras hacerse público el escándalo sexual, se ha filtrado una grabación perteneciente a la policía donde se le escucha confesar haber acosado a la modelo e intentar convencerla para que no lo haga público.

Zoe Brock

La modelo y escritora neozelandesa, Zoe Brock, tenía 23 años cuando aceptó una invitación al hotel de Weinstein en Cannes junto a otros invitados. Al poco tiempo se quedó sola con él y, según relata, Weinstein "le quitó la ropa y le pidió un masaje", momento en el que la joven corrió a encerrarse en el baño. A pesar de que el productor golpeó la puerta rogándole que saliera, la modelo solo accedió cuando él estuvo completamente vestido y fue para marcharse inmediatamente.

Katherine Kendall

La actriz Katherine Kendall durante un programa de Estados Unidos. Captura de imagen.

La actriz Katherine Kendall (48) también fue agredida por Weinstein cuando solo tenía 23 años. El productor la invitó a ver una producción que terminó siendo una cita los dos solos al cine. Cuando la película terminó, el empresario le pidió que le acompañara a su apartamento, donde rogó que le diera un masaje comentando que "todo el mundo lo hace", pero ella se negó.

Aunque pensaba que así terminaría la situación incómoda, Weinstein salió de la habitación para volver desnudo y perseguirla por la estancia evitando que saliera. Aún así, ella rechazó todas sus insinuaciones.

Lucía Evans

Lucía Evans, apellidada Stoller en el momento de la agresión, era todavía una aspirante a actriz cuando Weinstein se acercó a ella en un club de Nueva York en 2004. El productor la convocó a acudir a una reunión en la oficina de Miramax.

Cuando llegó al encuentro, la joven se encontró a solas con Weinstein, quien le "obligó a practicarle sexo oral", según ha declarado a The New Yorker. "Él es un tipo grande, y me dominó", añadió. Después de ese episodio traumático, la joven todavía se culpa por no haber peleado más y asegura segur afectada por la agresión.

Tomi-Ann Roberts

Tomi-Ann Roberts durante una entrevista para ABC. Captura de pantalla.

Tomi-Ann Roberts era una joven universitaria de 20 años cuando Weinstein la llamó para acudir a una audición en su habitación de hotel. Cuando llegó, el productor estaba desnudo en el baño. Él le dijo que la mejor forma de hacer la prueba era que ella también se sintiera cómoda, para lo cual lo mejor era que se desnudara frente a él, pues podría tener que interpretar una escena en topless.

Sin embargo, la joven no pudo soportar la situación y se marchó, pidiéndole disculpas y excusándose porque era "demasiado mojigata" para ese tipo de actuaciones. Según comenta, su forma de actuar y el de las otras jóvenes se debe al poder que Weinstein poseía.

Ashley Judd

La actriz Ashley Judd durante un evento en 2015. Gtres

La actriz estadounidense Ashley Judd (49) tenía 20 años cuando Weinstein la invitó a un hotel en Beverly Hills para una reunión. Al llegar la mandaron directa a su habitación, donde el productor apareció en un albornoz y le pidió que le diera un masaje o le mirase ducharse. En ese momento, sintiéndose acorralada, la actriz asegura que lo único que pensó fue: "¿Cómo salgo de esta habitación tan rápido como sea posible sin enfadar a Harvey Weinstein?".

Emma de Caunes

Emma de Caunes en un evento. Gtres

De nuevo en Cannes, en 2010 Weinstein intentó sobrepasarse con la actriz francesa Emma de Caunes (41). Según sus declaraciones a The New Yorker, el productor la invitó a un almuerzo en el Ritz de París. Sin embargo, estando en su habitación, Weinstein salió del cuarto de baño con una erección y le pidió que se acostara en la cama. El empresario se justificó alegando que otras mujeres lo habían hecho antes, pero Emma no aceptó la oferta y se marchó cerrando la puerta tras de sí.

Romola Garai

La actriz Romola Garai durante un evento en 2015. Gtres

La actriz inglesa Romola Garai (35) fue una de las víctimas más jóvenes de Weinstein. Cuando la actriz tenía solo 18 años, el productor la llamó a una audición en la que apareció vistiendo solo un albornoz. Siendo tan joven, no dijo nada por miedo a las repercusiones en su carrera, sentía como "si no tuviera derecho a quejarme", comentó la actriz. No obstante, afirmó que fue un encuentro traumático que le dejó la sensación de haber sido "violada".

Dawn Dunning

La actriz Dawn Dunning asistía a una escuela de diseño y trabaja como camarera en Nueva York cuando conoció a Weinstein. Con 24 años, la aspirante a actriz fue invitada a comer con él en un hotel de Manhattan. Al llegar, le dijo que subiera a la suite, donde lo encontró solo con un albornoz frente a una mesa donde se esparcían los contratos para sus próximas tres películas. Entonces, según sus declaraciones al New York Times, él le dijo que solo firmaría si tenía sexo con él de tres formas distintas.

La joven, tomándose a la broma, se echó a reír. Weinstein no se lo tomó bien, se enfadó y le dijo: "Nunca conseguirás este trabajo. Así es como funciona el negocio". Entonces, viendo que nada de eso era una broma, huyó del hotel, se olvidó de ser actriz y se convirtió en una diseñadora de vestuario.

Rose McGowan

Rose McGowan en un evento en 2016. Gtres

La actriz Rose McGowan (44) fue una de las primeras mujeres en dar un paso al frente para denunciar los abusos de Weinstein. McGowan asegura que sufrió una agresión sexual por parte del empresario y que cuando intentó alertar a la compañía sobre este comportamiento inapropiado la productora canceló una serie creada por ella. "Le conté al jefe del estudio que HW me había violado. Se lo repetí una y otra vez. Él me respondió que no había pruebas, yo le dije que la prueba era yo", argumenta.

Lauren Silvan

Lauren Silva presentando un programa. Gtres

La presentadora estadounidense Lauren Silva fue acorralada en un restaurante cerrado en 2007. Según ha relatado la joven, el productor se masturbó frente a ella después de intentar besarla.

Liza Campbell

La escritora y artista Liza Campbell, le comentó a Sunday Times que Weinstein le había convocado en su habitación de un hotel londinense. La joven asegura que la intención de el productor era bañarse con ella, una proposición a la que lle no accedió.

Léa Seydoux

Léa Seydoux durante un evento en mayo de 2017. Gtres

La actriz francesa Léa Seydoux (32), galardonada con la Plama de Oro, aseguró que en 2012 Weinstein se lanzó sobre ella y trató de besarla tras un desfile de moda. Comenta que tuvo que defenderse y, puesto que él era más grande y gordo que ella, tuvo "que ser fuerte para resistirme".

Sophie Dix

La actriz británica, Sophie Dix (48), según The Guardian, tenía un brillante futuro profesional en el mundo del cine a principios de la década de los noventa. No obstante, según sus declaraciones, su carrera se terminó con 22 años después de un presunto ataque de Harvey Weinstein en un hotel londinense.

Myleene Klass

Myleene Klass en un evento. Gtres

La cantante y modelo británica Myleene Klass (39) afirmó que cuando tenía 32 años el productor le ofreció un "encuentro sexual" durante un almuerzo en el festival de Cannes en 2010, mientras ella trabajaba para la CNN.

