Mariah Carey volverá a 'dar la nota' en el Times Square tras su fracaso en 2016

A Mariah Carey (47 años) no se le puede reprochar que se arrugue ante los fracasos. Para muestra, un botón: se hará cargo del concierto de Año Nuevo en Times Square, evento que protagonizó el año pasado y que hay quien calificó de desastre absoluto. Iba a ser una gran actuación, pero el entorno no acompañó.

Fue su gran pesadilla. Desde la primera canción, la artista tuvo problemas con la sincronización de los labios y las letras de sus temas y también pareció tener dificultades para mantener el equilibrio.

Mariah durante su actuación. Gtres

Visiblemente circunspecta, la intérprete quiso salir del paso y continuar con el espectáculo, pero los elementos no ayudaban. El sistema de micrófonos comenzó a funcionar mal cuando cantó las primeras notas de Auld Lang Syne, un error que se convirtió en la tónica habitual durante el concierto. Hasta tal punto llegó su desesperación que Mariah terminó por rendirse a la evidencia y reconocer que se retiraba porque no iba a conseguir que la cosa fuera a mejor. Una de dos; o pasado un año Carey ha cambiado de opinión y no considero que aquello fuera tan desastroso o quiere enmendar su error y dejar un buen recuerdo para su querido público.

Carey vuelve a subirse a ese funesto escenario, lo hará para brindarle a Estados Unidos "una increíble noche de música y celebración" y estará acompañada de artistas como Nick Jonas y la exvocalista de Fifth Harmony, Camila Cabello.

