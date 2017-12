OT acaba con Mariah Carey: los chicos de Operación Triunfo arrasan con ‘Camina’

El fenómeno se repite 16 años después. Aquel 2001 un público virgen descubría a nombres que se instalarían en la sociedad española: Chenoa, Naim Thomas, Bisbal, Rosa de España… jóvenes que demostraron en prime time que con ganas (y la ayuda de la televisión pública), uno podía cumplir su sueño de ser estrella. Tras unas audiencias aceptables las primeras galas, Operación Triunfo fue creciendo hasta ser historia de la televisión española. También de sus audímetros. La propia TVE y luego Telecinco se encargarían de reventar un formato que muchos creían que daba más de sí.

Tras recuperar el éxito con el reencuentro de la primera edición orquestado por Gestmusic y TVE, ambos se propusieron recuperar el formato. Para ello había que devolver la esencia y la inocencia del original, y parece que lo han conseguido. Ahora son Alfred, Amaia, Aitana o Agoney los que llenan las conversaciones navideñas.

Si las audiencias no han acompañado al programa de la misma forma -fruto de un panorama muchísimo más fragmentado-, sí lo ha hecho la repercusión social. Los directos de Youtube son un fenómeno de masas, y ahora han logrado el más difícil todavía, colocar en tan sólo cuatro días su primer single, Camina, como lo más descargado en iTunes. Lo hacen desbancando al clásico navideño por excelencia, ese All I want for Christmas for you con el que cada año Mariah Carey taladra a la población.

Ranking de iTunes.

Si hace 16 años las navidades fueron de Mi música es tu voz, ahora lo son de Camina. Los tiempos han cambiado, y en aquella ocasión el primer CD superó el millón de ventas. Ahora, con OT 2017 los éxitos son diferentes, pero el primero ya lo han conseguido, arrasar en descargas legales destronando a la diva de las navidades pasadas.

Este subidón en la lista se produce un día después de que el single se presentara oficialmente en sociedad. Lo hizo en una gala en la que las dos generaciones de Operación Triunfo se juntaron. Obviamente cantaron Mi música es tu voz y cerraron con este Camina que amenaza con ser el Despacito de 2018.

Queda ver si con la entrada de año y este nuevo paso las audiencias se disparan y otros 13 millones de espectadores -la audiencia que tuvo la final de la primera edición- estarán pendientes de si Amaia (de España) se hace con el trono de esta nueva generación de triunfitos.