Sinead O'Connor: "Lo que más me gusta de mi madre es que está muerta"

"Lo que más me gusta de mi madre es que está muerta". "Estoy harta de que me definan como una loca, como una niña superviviente al abuso”. Son solo algunas de las declaraciones de Sinead O’Connor (50) en la nueva entrevista que ha concedido al programa de Dr. Phil.

La mala situación que atraviesa la artista no es ninguna novedad. Ya el 8 de agosto el mundo entero se alarmó con un vídeo que la cantante colgó en su perfil de Facebook. Con la cara desencaja e hinchada por las lágrimas y la voz entrecortada O'Connor anunciaba al mundo que tenía la intención de suicidarse.

En la entrevista que emitirá próximamente el programa estadounidense la artista habla sobre sus problemas mentales, su instinto suicida y los abusos que sufrió durante su infancia.

Por un lado, la cantante ha expresado que está harta de que la gente la trate como la "niña superviviente al abuso", como si estuviera "loca". Aún así, también afirma que si se mantiene con vida no es por ella: "Si fuera por mí ya me habría ido, directamente con mi madre que está muerta".

Por otro lado, O'Connor ha hecho unas duras declaraciones para su madre, quien "abusó física y sexualmente de ella". Según la cantante, "lo que más me gusta de mi madre es que está muerta". A continuación, cuando el presentador quiere ahondar en los problemas que padeció en su infancia, la cantante contesta: "¿Por dónde comienzo?".

Una dura y traumática infancia con su progenitora

La cantante ya declaró en 2007 que su madre estaba "poseída por el diablo" pero que, de todo modos, aún la quería. Sin embargo, con los años parece que la situación ha cambiado y la artista ha podido hablar abiertamente de lo que experimentó siendo todavía una niña.

Sinead O'Connor durante un concierto. MONTREUX (SUIZA)

Según sus propias declaraciones: "Mi madre me obligaba a que dijera repetidamente 'no soy nadie' mientras me pegaba". Asimismo, asegura que su madre "instaló una cámara de tortura. Era una persona que habría sonreído y disfrutado haciéndote daño".

Estas circunstancias explican que siendo solo una niña, con 13 años, O'Connor decidiera irse de su casa a vivir con su padre (sus progenitores estaban divorciados). Al poco de mudarse fue sorprendida robando en una tienda y la internaron 18 meses en una institución para mujeres descarriadas (donde asegura que sufrió todo tipo de vejaciones).

Instintos suicidas y bipolaridad diagnosticada

Sinead O'Connor ha sido noticia en varias ocasiones por sus intentos de suicidio. La última vez el 8 de agosto, pero ya en 2011 se conoció que la cantante había colgado diversos mensajes suicidas en Twitter, y en 2015 fue encontrada en un hotel de Dublín por la policía después de publicar en Facebook que se había tomado una sobredosis de pastillas.

Sinead O'Connor durante un debate en el Trinity College en 2014 Gtres

Todo ello tiene una explicación y es que, además de los problemas que sufrió cuando era niña, la cantante padece bipolaridad (diagnosticada en 2003), una enfermedad que la lleva a tener episodios depresivos y maníacos (es decir, eufóricos) durante largos periodos de tiempo.

[Más información: Sinéad O'Connor, la cantante que tiró su carrera por romper una foto del Papa]