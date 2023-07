La cita secreta de Jesús Ortiz, el padre de Letizia, y su nieta Carla Vigo en un restaurante de la capital

La relación de Carla Vigo Ortiz (22 años) con algunos de los miembros de su familia materna ha estado cuestionada desde que cumpliera su mayoría de edad y diera el salto a los medios de comunicación; en un principio, de manera involuntaria y después concediendo diferentes entrevistas en revistas del corazón, radio y televisión.

El hecho de que no existan fotos en la actualidad junto a sus tías, Telma Ortiz (49) y la reina Letizia (50), o sus primas hermanas, la princesa Leonor (17) y la infanta Sofía (16), ha provocado un reguero constante de comentarios en los que se afirma con rotundidad que el trato entre ellas es nulo.

Las declaraciones de la hija de la malograda Érika Ortiz en prensa y con diferentes photocalls no sentaron bien en el núcleo duro del palacio de La Zarzuela, con Letizia a la cabeza. Su máxima es la discreción y el silencio, y quien no cumple con esto, no es bienvenido.

[Carla Vigo, la sobrina de Letizia, sufre un ataque de ansiedad y termina en el hospital]

La actriz Carla Vigo en el estreno de la película 'Fast and furious 9'. Gtres

Sin hacer caso al ruido mediático, hay dos personas que se desviven en atenciones con Carla Vigo: sus abuelos maternos, Jesús Ortiz (74) y Paloma Rocasolano (71). Con ella se le ha podido ver yendo de compras, paseando e incluso juntas del brazo por las calles de Madrid. Con él es algo más complicado poder fotografiarles, pero EL ESPAÑOL puede confirmar en exclusiva que abuelo y nieta tuvieron este pasado martes, día 4 de julio, a mediodía, un almuerzo en un restaurante de la capital.

Testigos presenciales desvelan a este diario que Jesús Ortiz y Carla Vigo entraron y ocuparon la mesa de un local ubicado en la zona de Montecarmelo, el área residencial dividida entre los barrios de El Goloso y Mirasierra. Cómplices y muy a gusto, conversaron, rieron y disfrutaron de un hermoso encuentro familiar. En el mediodía de ese martes, el periodista condujo los 15 kilómetros que separan Pozuelo de Alarcón -donde vive junto a su esposa, Ana Togores- del citado barrio para la ilusionante cita con su nieta mayor.

[Carla Vigo sale en defensa de su tía, la reina Letizia, a causa de su madre, Érika Ortiz]

Jesús Ortiz en una imagen de archivo. Gtres

Ortiz es padre de tres hijas -Letizia, Telma y Érika- y abuelo de cinco nietas: Carla, Leonor, Sofía, Amanda (14) y Erin, que en agosto cumplirá dos años. Orgulloso por igual de todas ellas, durante la comida con Carla, Jesús no pudo por menos que estar pendiente de los dos actos oficiales que la princesa de Asturias y la infanta Sofía presidieron casi en el mismo momento.

Efectivamente, con motivo de los Premios de la Fundación Princesa de Girona, las dos hijas de los reyes Felipe VI y Letizia viajaron hasta la ciudad gerundense para participar a las 15:30 horas en una reunión con jóvenes organizada por la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) en la que también les han informado de sus actividades.

[Leonor innova con un color que nunca luce y Sofía recurre al rojo España para sus primeros actos en Girona]

A continuación, se trasladaron a Roses, para conocer elBulli1846, el museo del cocinero catalán Ferrán Adrià (61) en el mismo lugar donde estuvo el célebre restaurante que cerró sus fogones en 2011, en el que el propio chef les explicó su historia y lo que representó para la gastronomía moderna.

El cocinero de L'Hospitalet de Llobregat les enseñó la mesa donde comieron Felipe y Letizia unos días antes de su boda en mayo de 2004 para probar el menú del enlace. "Se van muy contentas. Se trataba de que pasaran un buen momento. Tratamos de dar mucho cariño a la gente", resumió Adrià a los periodistas sobre cómo había discurrido la visita, que duró hora y media.

Última aparición de Jesús y Carla

La reina Sofía, la infanta Sofía, el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz. Gtres

De un tiempo a esta parte, Carla Vigo Ortiz está más centrada en sus estudios de interpretación que en las redes sociales, en las que durante cierta época de su vida estuvo demasiado expuesta hasta el punto de desvelar, incluso, detalles íntimos sobre su salud con los que intentó dar visibilidad y naturalidad precisamente por hablar de ellos.

Por su parte, Jesús Ortiz, que detesta ser noticia en los medios de comunicación, no tuvo más remedio que posar junto a la Familia Real y su exesposa, Paloma, a finales del pasado mes de mayo, cuando su nieta mediana, la infanta Sofía de Borbón, recibió el sacramento de la confirmación en la iglesia de la Asunción de Aravaca.

Tras la ceremonia, a la salida de la parroquia, se pudo ver un precioso gesto de Ortiz con su nieta, la princesa de Asturias, a la que besó la mano mientras la miraba con mucho cariño, ternura y admiración.

Sigue los temas que te interesan