Primer 'lookazo' de Letizia en Londres: innova con un color que nunca luce y presume de joyas históricas

¡Que comience la fiesta! Los actos de celebración de la coronación de Carlos III de Inglaterra (74 años) han empezado en Londres. Poco más de 24 horas en las que los reyes de España van a participar en uno de los momentos más importantes de la historia de Gran Bretaña. Y decimos 24 horas porque Felipe VI (55) ha llegado a la capital inglesa pasadas las 14 horas, y mañana por la noche tiene que estar en Sevilla para presidir la final de la Copa del Rey de fútbol que disputará el Real Madrid contra el Sevilla.

Los Reyes se han instalado en la embajada española en Londres, de donde han salido rumbo a la recepción que el nuevo monarca ofrecerá a sus invitados, entre los que se encuentran jefes de Estado y Gobierno de Europa y otras partes del mundo. Justo antes de salir de la embajada, ha caído una fuerte granizada, pero, por una vez, el tiempo no ha querido estropearle el día a la Reina (recordamos que jarreaba el día de su boda). De hecho, el cielo se ha despejado para que podamos ver con detalle su nuevo look.

La primera sorpresa de la coronación ha sido el color. Letizia se ha vestido de verde, un tono que ha utilizado en muy pocas ocasiones. Ya sabemos que a la Reina le va mucho eso de hacer guiños a la tierra que visita y, en esta ocasión, ha querido lucir un diseño nada más y nada menos que de Victoria Beckham (49). Se trata de un vestido color verde ácido que ha lucido la mismísima Kendal Jenner (27), demostrando que nuestra Reina tiene poco que envidiar a la supermodelo.

[Letizia innova en la cena de gala en el Palacio Real poniéndose la tiara como diadema con el pelo suelto]

La reina Letizia, vestida de verde ácido. Casa Real

Se trata de un diseño de la colección Ready to Wear Spring 2023 de Victoria Beckham que fue presentado el pasado mes de septiembre en París, en el contexto de su debut como diseñadora en la capital francesa. Realizado en viscosa, tiene todo el detalle en los fruncidos que lleva a lo largo del cuerpo, sobre todo en la zona de la cintura, ajustándose como a la Reina le gusta. Además, luce las mangas acampanadas y con abertura y el bajo ligeramente asimétrico, lo que le da un toque limpio y sencillo.

Cuando Victoria Beckham lo presentó en Paris, la modelo encargada de llevarlo fue Bella Hadid (26), así que ya son tres las famosas que han llevado este vestido que seguramente se agotará rápidamente (pese a que su precio, de 1.093 euros, no es apto para todos los bolsillos).

El vestido de Letizia ha sido un acierto total, pero creemos que ha ganado muchos puntos gracias a las joyas que ha decidido lucir. Lo primero que se veía claramente era el broche en forma de lazo, que se parece mucho al que llevó el pasado miércoles en la cena de gala del Palacio Real en honor al presidente de Colombia (tiene la misma forma y también está cuajado en diamantes), pero es una pieza diferente.

Los Reyes de España. Reuters

Se trata de otro broche que, al igual que el antes mencionado, pertenece a la emérita Sofía (84), y que la madre de Felipe VI ha usado en muchas ocasiones, sobre todo para prender la bandas de las condecoraciones en las cenas de gala. Así que Letizia también ha querido llevar un trocito de su suegra en este evento al que Sofía no ha sido invitada por no ser mujer de jefe de Estado.

Las otras dos piezas de joyería han sido unos pendientes de estreno y la pulsera de zafiros, que lleva años en su joyero personal y ya le hemos visto puesta en varias ocasiones (una de ellas, durante el viaje de Estado a Corea en 2019). Los zafiros están elegidos con la intención de conjuntar con el bolso y los zapatos, ya que ambos están forrados en seda azul petróleo. Este tono choca con el verde ácido del vestido, algo que brinda un efecto asombroso.

La reina Letizia con joyas históricas en la recepción en Buckingham.

No podía elegir unos salones que no destacaran, ya que el diseño de Posh Spice se los hubiera comido, así que esta opción, aunque era una apuesta arriesgada, ha sido acertada. El bolso con forma de baguette era perfecto para darle el toque de fiesta a un look de diez al que no le podemos poner ni una pega. La Reina ha llevado el pelo suelto, como hace últimamente, aunque suponemos que elegirá un recogido para la ceremonia de coronación de este sábado, ya que se trata de un acto matutino y de alto protocolo.

