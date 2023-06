El libro feminista contra el amor romántico que Letizia compró en un stand LGTBI de la Feria del Libro de Madrid

Si hay una cita que la reina Letizia (50 años) procura no perderse es la Feria del Libro de Madrid. No es ningún secreto que Su Majestad es una lectora voraz, tanto es así que, en lugar de joyas u otros objetos más superficiales, el regalo de pedida que la todavía entonces periodista Letizia Ortiz hizo a su prometido, el príncipe Felipe de Borbón (55), fue una edición de 1850 de El Doncel de Enrique el Doliente, de Mariano José de Larra. "Una historia caballeresca del siglo XV. Un libro que quería para él", declaró, algo tímida, frente a cientos de cámaras y reporteros.

Casi 20 años después de aquel momento, la ahora reina de España sigue de cerca el pulso literario de autores patrios e internacionales. En la visita privada que hizo este pasado miércoles, 31 de mayo, a algunas de las más de 300 casetas que están dispuestas en la Feria del Libro 2023 en el Parque del Retiro, Letizia hizo parada en un stand muy especial, decorado con banderas LGTB y boas rojas, fucsias y naranjas.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la madre de la princesa de Asturias (17) estuvo "un buen rato" ojeando lo que ofrecía la caseta de la librería LGTBIQ+ transfeminista Mary Read, regentada por Ana Murillo y Óscar Romero. Cercanos y atentos con los medios que les preguntan por su experiencia con Letizia, él responde lo siguiente:

La reina Letizia con 'El paseo' de Robert Walser entre sus manos. EFE

"Yo estaba echando un vistazo a un libro, mi compañera también, y cuando levanté la vista, la vi mirando el catálogo de la editorial Contintametienes. Me levanté y la saludé. Nos quedamos blancas. Estuvo mirando con la calma. Había dos mujeres más mirando en la mesa de libros. Cogió El fin de la novela de amor, de Vivian Gornick, y me dijo 'me voy a llevar este'", declara Óscar Romero a este diario.

Y prosigue: "Le pregunté, '¿te llevas este?' y me dijo 'sí, es que leí Apegos feroces y me gustó mucho. Yo le dije que Vivian Gornick siempre es bien y ella me dijo 'además, es encantadora'", lo que denota que además de admiración por esta escritora feminista también siente un cariño personal por ella.

Para añadir más literatura a esta genial anécdota, sin duda para el recuerdo de este par de valientes emprendedores, Óscar preguntó a Su Majestad si pagaría con tarjeta o efectivo. Ella dijo "metálico" y le extendió un billete de 50 euros. "Le dimos su cambio y ya está, se fue", remata Romero, que añade "estuvo un buen rato, iba con dos miembros de su equipo de seguridad vestidos de paisano y poco más. No fue rápido, pero tampoco quisimos preguntarle nada más. Se miró la mesa de libros bastante a fondo".

Sobre El fin de la novela de amor

Portada de 'El fin de la historia de amor'.

En El fin de la novela de amor, el libro "antimatromino" que la reina Letizia compró el miércoles en el stand de Mary Read, la autora, Vivian Gornick "aborda uno de sus asuntos favoritos, el amor romántico simbolizado por el matrimonio, y lo analiza como uno de los temas clave en la literatura del siglo XX", según explica la Casa del Libro.

"En un recorrido por la vida y la obra de algunos de los autores que más admira -Willa Cather, Virginia Woolf, Grace Paley, Richard Ford, Raymond Carver o Jane Smiley–, la autora defiende que nuestro mundo ha cambiado y que el amor y el matrimonio han dejado de ser, en nuestra época, metáforas que representen adecuadamente la felicidad y la realización personal", rematan.

Mary Read - Tu librería LGTBIQ+

Una publicación compartida por Mary Read (@maryreadlibre)

Mary Read, la librería LGTBI transfeminista ubicada en el número 3 de la calle Marqués de Toca, en el castizo barrio de Lavapiés, "fue imaginada muchas veces como nuestro sueño a cumplir, cuando la vida nos ahogaba", según cuentan sus dueños, los ya citados Óscar Romero y Ana Murillo.

"El 2020 nos zarandeó y modificó nuestras condiciones personales y laborales y así fue como decidimos darle forma y ponernos manos a la obra. Todo esto coincide con la proliferación de discursos y mensajes de odio desde diferentes sectores hacia varios colectivos", continúan.

Y concluyen: "Mary Read es un espacio LGTBQ+ transfeminista donde podrás encontrar mucho más que libros: es un lugar de encuentro, pensamiento y cultura seguro para nuestra comunidad".

