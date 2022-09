Así fue el 40 cumpleaños de Letizia: posado oficial, complicidad con Felipe VI y una joya que ya 'no existe'

El próximo jueves 15 de septiembre la reina Letizia cumplirá 50 años. Así, pondrá fin a una década de gran crecimiento y transformación -en lo personal y profesional- que comenzó cuando todavía era Princesa de Asturias. En 2012, Juan Carlos I (84 años) y Sofía (83) reinaban en España y la experiodista, junto a Felipe VI (54), llevaban a cabo compromisos de menor rango.

Aquel 15 de septiembre de 2012, la Casa Real celebraba el 40 cumpleaños de Letizia con un despliegue que mostraba a la actual reina consorte en tres de sus roles más importantes: mujer, madre y esposa. Las instantáneas fueron captadas el 1 de agosto de ese mismo año por la fotógrafa Cristina García Rodero en los espacios de la Zarzuela.

El reportaje mezclaba diferentes posados de Letizia, en solitario o acompañada su esposo y sus hijas, en los que la entonces Princesa de Asturias dejaba al descubierto su apariencia más sobria y clásica, pero también su lado más relajado y natural. Una combinación perfecta para desvelar las facetas más íntimas de quien dos años más tarde, antes de cumplir 42, se convertiría en la reina consorte de los españoles.

Letizia y Felipe VI, cómplices y románticos por el 40 cumpleaños de la entonces Princesa de Asturias. Cristina García Rodero Casa Real

Para sus posados en solitario, Letizia escogía tres looks muy diferentes. Por un lado, un delicado vestido negro y floral, ceñido a la figura y con unas mangas de corte romántico. Por otro, un diseño casual en tono rojo que también le servía para hacerse una bonita imagen con Felipe VI en la que, de frente y abrazados, intercambiaban miradas cariñosas y sonrisas cómplices. El tercer estilismo, de corte más informal, se trataba de un sencillo modelo veraniego en blanco inmaculado.

En las otras instantáneas, junto al rey Felipe y sus dos hijas, Letizia seguía la misma paleta de colores en lo que a looks se refiere. Tanto en los jardines de la Zarzuela como en algún espacio interior del palacio, los actuales Reyes de España posaban relajados y muy divertidos con unas pequeñas Leonor (16) y Sofía (15), quienes entonces tenían seis y cinco años, respectivamente.

[Los planes de Felipe y Letizia hasta final de año: un gran viaje, su cita más importante y el futuro de la infanta Sofía]

Para las fotos familiares, Letizia optaba por otros tres estilismos de corte informal. En algunas se decantaba por un pantalón blanco básico que completaba con una sencilla blusa manga corta en color rojo que, en otros posados, cambiaba por una camisa fluida con la que conseguía un outfit total white. Seguía la misma estética en unas instantáneas en las que solo posaba con sus hijas -vestidas a juego con la experiodista- que acentuaban su faceta como madre.

Letizia, junto a Felipe VI y sus hijas, en el posado oficial por su 40 cumpleaños. Cristina García Rodero Casa Real

Lo que sí era una constante en todas las imágenes de su 40 cumpleaños, más allá de la naturalidad y su melena suelta y lacia, era la alianza de matrimonio, una joya que ya 'no existe' en los looks de Letizia. Es conocido que la Reina decidió quitársela hace varios años porque los continuos apretones de mano le habrían producido heridas en alguna ocasión. Una molestia que no le produce el anillo Karem Hallam que no se quita desde 2019, ya que lo lleva en el dedo anular.

Hasta el momento, se desconoce cómo celebrará la reina Letizia su 50 cumpleaños. Un aniversario que, esta vez, estará marcado por la muerte de la monarca británica Isabel II, quien copa todo el protagonismo royal. Por ello, el próximo lunes, 19 de septiembre, la experiodista y su marido, Felipe VI, asistirán al funeral de Estado en el que se dará el último adiós a la madre de Carlos III (73).

Letizia junto a sus hijas, Leonor y Sofía, en el posado por su 40 cumpleaños. Cristina García Rodero Casa Real

De lo que sí hay constancia es de sus compromisos profesionales. Tal y como consta en la agenda de Casa Real, en su 50 cumpleaños Letizia se ha tomado el día libre y no tiene programado ningún acto.

Sigue los temas que te interesan