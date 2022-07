Letizia, con uno de sus vestidos más románticos y 'mules' de vinilo para los Premios de Cultura

Hace ya mucho tiempo, en abril de 2018, la Reina eligió uno de los mejores looks de su historia como it girl. En aquella cena de gala, Letizia (49 años) apareció con un diseño firmado por Ana Locking en azul noche de corte cut out en las mangas, abertura lateral y cuajado de perlas. Una verdadera obra maestra que protagonizó muchos artículos y comentarios en prensa y redes sociales. Este miércoles 13 de julio hubiera sido una nueva oportunidad para volver a triunfar de la mano de la modista leonesa, pero la esposa de Felipe VI (49), la ha dejado pasar en el día en el que justo le daban un premio a la diseñadora.

Los Reyes han entregado en Madrid los Galardones Nacionales de la Cultura, y Ana Locking era una de las premiadas, así que hubiera sido el momento perfecto para lucir una de sus creaciones. Sin embargo, ya sabemos que la Reina es una continua caja de sorpresas y que no suele hacer nunca lo que esperamos.

Letizia ha tirado de armario y ha elegido un vestido que no le veíamos desde el viaje de Estado que hizo a Cuba en noviembre de 2019 con su marido. Se trata de un diseño de organza transparente, en tono rosa empolvado, con silueta midi que se corta con un cinturón en modo lazo, bien apretado como a ella le gusta. Un modelo romántico y femenino, de la firma francesa Maje. La firma lo bautizó con el nombre de Roana, es de la colección primavera-verano 2019 y cuando ella lo adquirió tenía un precio de 147 euros.

La reina Letizia con un diseño de la firma francesa Maje. Gtres

Para combinarlos, ha elegido los mismos zapatos con los que lo llevó la primera vez, unos tacones en tono nude con una tira de pcv firmados por Steve Madden. Durante aquella temporada se convirtieron en unos de los favoritos de la Reina, se los vimos varias veces en aquellos meses, y después, nada, al armario, hasta esta tarde.

A pesar de que la Reina se ha dejado el pelo suelto y no se veían del todo bien, hemos comprobado con sorpresa que ha elegido unos pendientes que también hacía mucho que no veíamos. Hoy hemos abierto el baúl de los recuerdos. Se trata de una pieza de Tous que pertenece a la colección Beethoven de la firma española. Están hechos en oro amarillo de 18 quilates, rubíes, esmeraldas, crioprasa, turmalina verde, rubí, opalo y cuarzo rosa. Cuando salieron a la venta tenían un precio de 865 euros pero de eso hace mucho tiempo.

La Reina con pendientes de Tous y anillo de Karen Hallam. Gtres

Por supuesto, no faltaba el anillo de Karen Hallam.

La Reina ha elegido un look romántico e ideal para esta tarde de verano, de eso no hay duda, pero ha perdido la oportunidad de volver a repetir un outfit triunfal como el de aquella noche de abril.

