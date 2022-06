Letizia brilla en el Palacio Real con uno de los vestidos más bonitos de su armario y las joyas de pasar

El Palacio Real es siempre un escenario imponente. Para las naciones jóvenes, como Estados Unidos o Canada, un edificio como este es siempre un lugar sobrecogedor, como puede ser Buckingham o Versalles. Con un menú elaborado por Paco Roncero (53 años), seguro que los 44 jefes de Estado y de Gobierno que participan en la cumbre de la OTAN, que se está celebrando en Madrid, se irán a la cama cuanto menos impresionados tras la cena de gala que han ofrecido en su honor los reyes Felipe (54) y Letizia (49).

Seguro que la velada no decepciona, aunque nosotros si lo estemos un poco por culpa del look elegido por nuestra Reina, no es que no sea adecuado o bonito, es que esperamos un estreno y la verdad, nos hemos quedado con las ganas.

La esposa de Felipe VI ha vestido made in Spain, cuestión clave esta noche, al desempolvar de su armario un vestido de noche de la firma española The 2nd Skin. Se trata de un diseño que estrenó en octubre, durante la última entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.

Pedro Sánchez, Letizia, Felipe VI y Begoña Gómez. EFE

En el siempre elegante negro noche, un tono con el que es difícil fallar, es una silueta que le queda perfecta al cuerpo. De corte midi, estilo años 40 muy ceñido a la cintura y con una gran falda de vuelo con tul por debajo para darle muchísimo volumen. Es un diseño sin mangas, cosa que a ella le gusta especialmente para poder lucir sus musculosos brazos. Es uno de los vestidos más bonitos de su armario, sin duda alguna.

Este martes 28 de junio no tocan tiaras, bandas o condecoraciones. No es una cena de gala es simplemente una cena. Por eso el Rey lleva traje de chaqueta y la Reina vestido de noche.

Eso no quita para que Letizia haya sacado la artillería en cuanto a pendientes se refiere, ya que ha lucido los pendientes Chatones, que pertenecen a las joyas de pasar de la Corona. Son una pieza que a la esposa de Felipe VI le gusta mucho, puede que sean sus favoritos de la colección que pertenece a la Familia Real y aprovecha cualquier ocasión para lucirla.

Esta noche, gracias a un original recogido que ha elegido la Reina, se veían de forma espectacular. Para acompañar a los pendientes, ha lucido en su brazo las pulseras gemelas de Cartier, otra de sus piezas favoritas.

Los Reyes con Boris Johnson. EFE

En cuanto al calzado, unos salones negros firmados por Manolo Blahnik, cerraban el look que aunque no será recordado como el protagonista de la velada, nadie podría decir que no es correcto y elegante 100%.

