La frase que Letizia ha llegado a repetir hasta 40 veces en el besamanos celebrado en el Palacio Real

Atenta, cuidadosa e incluso a veces cariñosa, como por ejemplo, con Brigitte Macron (69 años), la única persona a la que le ha dado dos besos y no la mano, como recomienda el protocolo. Así se ha mostrado la reina Letizia (49 años), que ha vuelto a demostrar este martes, día 28 de junio, la gran anfitriona que es con sus invitados.

En esta ocasión, más que ilustres, pues sus Majestades han recibido en el Salón del Trono del Palacio Real a más de 40 jefes de Estado y de Gobierno -con sus primeras damas y un primer caballero, el primer ministro de Luxemburgo está casado con un hombre- con motivo de la 32.ª cumbre de la OTAN.

Durante la recepción, Felipe VI (54) y su esposa han dado la bienvenida y las gracias por asistir a su llamada a mandatarios como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (50), y su esposa, Begoña Gómez (47), a los Macron, recién llegados de Francia, a Boris Johnson (58), sin la compañía de su esposa, Carrie Symonds (34) o a Joe (79) y Jill Biden.

Los reyes Felipe y Letizia junto a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y su esposa, Jill. EFE

Con la primera dama americana lleva dos días de intensas actividades la reina de España, y una anécdota estilística ha sucedido entre ellas. En la mañana de este martes, Letizia lucía un traje de chaqueta blanco de Carolina Herrera. Nada más verla, Jill Biden le comentó que era justo lo que ella luciría por la noche en la cena del Palacio Real. En tono divertido, ambas lo han comentado en la presencia de sus maridos.

Aunque si hay algo que ha marcado la jornada de este martes es la frase que Letizia ha repetido a sus invitados una y otra vez. Primero llegaba el saludo, a continuación, la foto y después, las palabras de la Reina: "Thank you, see you in a minute" ("Gracias, te veo/os veo en un minuto").

El menú que han tomado

Un surtido de entrantes, entre ellos, gazpacho, sardina, croquetas, aceitunas esféricas y kikos con guacamole, y merluza con salsa menier de plato principal componen el menú de la cena que los Reyes ofrecieron en el Palacio Real de Madrid a los mandatarios que han llegado a nuestro país para la cumbre de la OTAN de Madrid. El banquete congregó en el Comedor de Gala en torno a la mesa imperial a 60 comensales, entre ellos, más de 40 jefes de Estado y de Gobierno y algunos consortes.

El menú se ha encargado al cocinero madrileño Paco Roncero (54), que se va a abrir con un elenco de trece aperitivos, ha informado fuentes de la Casa del Rey. La relación de entrantes incluyó aceituna esférica; brioche de atún rojo a la mostaza antigua; ceviche de corvina con leche de tigre; air bag de picaña; bogavante con sopa de aceite y pomelo rosa; tortilla de camarón; sardina marinada con salsa romescu; taco de ternera glaseada y gilda de salmón ahumado.

También hubo croquetas de gamba al ajillo; kikos con guacamole; buñuelo de bacalao y gazpacho al aceite de albahaca. Como plato principal, los mandatarios saborearon una merluza con salsa menier tapioca y huevas de trucha, y de postre, espuma de coco con granizado de menta y fruta de la pasión. El menú se acompañó con vino tinto, blanco y espumoso, además de agua.

