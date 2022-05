Abdalá y Rania de Jordania afrontan su peor crisis familiar: nuevo golpe contra el príncipe Hamzah

La corte hachemita vive un momento muy convulso que ha afectado personal y emocionalmente a los Reyes, pese a no tratarse de un asunto estrictamente conyugal. El 19 de mayo, Abdalá de Jordania (60 años) asestaba el golpe definitivo en contra de su hermano, el príncipe Hamzah (42), con el que mantiene un conflicto abierto desde hace más de un año.

A través de un impactante comunicado, plagado de palabras tristes y emocionadas, anuncia que ha aprobado un Real Decreto en el que se restringe las comunicaciones, el lugar de residencia y los movimientos del hijo de la reina Noor (70).

Una medida a la que se habría visto abocado para frenar los ataques conspiratorios de Hamzah en su contra, que pese a su perdón público y supuesto arrepentimiento, han continuado. "Esta recomendación se presentó el 23 de diciembre del año pasado, pero me había retrasado en aprobarla para darle a mi hermano Hamzah la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y volver al camino correcto", dice Abdalá en su extensa carta publicada por la web oficial de la Corte.

El comunicado emitido por Abdalá es contundente. Gtres.

Seguidamente añade: "Teniendo en cuenta las acciones dañinas del Príncipe, no me sorprendería si lanza mensajes ofensivos que atacan a la nación y sus instituciones. Pero yo, y nuestra gente, no perderemos el tiempo en responderle. Tenemos muchas prioridades y desafíos nacionales ante nosotros que debemos abordar con rapidez y audacia".

A partir de ahora, Hamzah bin Hussein permanecerá recluido en su palacio y vigilado, algo que no incluye a su familia, ni a su esposa, Basmah, ni a sus siete hijos. "Ellos no soportan la carga de sus acciones. Son mi familia y recibirán todo el cuidado, el amor y la atención que necesiten en el futuro, tal como lo han recibido en el pasado", expresa el Rey en el comunicado.

De esta manera, el soberano hachemita trata de dar por finalizada una crisis institucional que le ha quitado el sueño tanto a él como a la reina Rania (51), siempre a su lado en los momentos difíciles. Se avecina más guerra, pues Noor de Jordania, viuda del fallecido rey Husseinh, no dudará en mostrarse en contra de lo que se está haciendo contra su primogénito, como ya ha hecho en otras ocasiones. Tampoco es un secreto que su relación con la actual soberana es fría y distante.

Fue en abril de 2021 cuando Hamzah fue arrestado, acusado de conspirar contra Abdalá, y obligado a permanecer recluido. Un año después, el pasado mes de marzo, él mismo pedía perdón públicamente en un intento de recuperar su vida normal. Semanas más tarde renunciaba por sorpresa a su título de príncipe. Todo parecía resuelto, pero el culebrón interno continuaba.

La reclusión de Hamzah no afectará a su esposa. Gtres.

El Rey ha contado toda la verdad en esta carta donde dice: "Al mismo tiempo que el príncipe Hamzah anunció al público que había renunciado a su título, me envió una carta privada pidiendo mantener los privilegios financieros y logísticos que acompañan a su título durante el próximo período. Renegó de las promesas que hizo y violó los compromisos a los que se comprometió en nuestra reunión".

Después de intentar solucionarlo todo en privado, el esposo de Rania de Jordania no ve otra salida que recluir a su enemigo para salvaguardar la paz de su país: "No permitiré que nadie, sin importar quién, ponga sus intereses por encima de los intereses de la nación, y no permitiré que ni siquiera mi hermano perturbe la paz de nuestra orgullosa nación".

