El rey de Jordania protege a su hermana Haya, huida de su marido, con un puesto en Londres

El pasado 30 de junio saltó la noticia de la desaparición de la princesa Haya Al Hussein de Jordania (45 años), esposa del emir de Dubái y hermana del rey Abdalá II (52), algo que conmocionó a los Emiratos Árabos. Sin embargo, poco después se conocía que la miembro real había huido del país con sus dos hijos Jalila (11) y Zayed (7) y cargando cerca de 40 millones de euros consigo. Se escondía, precisamente, de su marido, el emir de Dubái.

Y es que, la princesa tenía claro que quería divorciarse y, para eso, ponía tierra de por medio en Londres, donde ha estado guarecida junto a sus hijos en un sitio desconocido. Ahora, su hermano, el rey de Jordania, ante su dramática situación ha dado un paso al frente y ha 'blindado' a su hermana con un cargo diplomático. Así, la princesa Haya Bint Al Hussein será jefa adjunta de la misión de la embajada jordana en el Reino Unido, tal y como avanza el medio árabe radicado en Londres, Al Quds.

La princesa Haya junto a su exmarido, el emir de Dubái, en una imagen de 2010. Gtres

Esta toma de partido por parte del monarca -que se rubricó el pasado 2 de septiembre- proporcionará a la princesa Haya una relativa cobertura y protección tras el sistemático rechazo que sufrió por parte de las autoridades británicas, quienes se negaron a concederle asilo.

Lo cierto es que el rey de Jordania no lo ha tenido nada fácil a la hora de proteger a su hermana, pues se ha enfrentado a las trabas del ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, quien estimó que este movimiento mermaría la imagen de la monarquía. Eso sí, pese a su buena intención, el rey aún no tiene la última palabra. Será el gobierno británico quien determine si se le otorga, o no, tal distinción diplomática a la princesa. En el que caso de que así fuese, Haya adquiriría inmunidad y la protección que garantiza la Convención de Ginebra.

Los ataques de infidelidad de su exmarido

Cuando el escándalo de la desaparición vio la luz pública, el emir de Dubái utilizaba sus redes sociales para, a través de un poema, dirigirse de manera velada a la princesa Haya. "¡Vete con quien estés ahora ocupada!", rezaba parte del poema que compartía. El hombre con el que supuestamente planeó la huida Haya de Jordania es el guardaespaldas oficial de la corte que ha acompañado a la Familia Real en sus innumerables viajes por todo el mundo. Es un hombre casado, que se formó como militar y experto en seguridad por las más estrictas órdenes de protocolo de protección de las instituciones británicas, trabajó bajo la bandera de Reino Unido y después para el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, por lo que se llevó 40 millones de euros por sus servicios.

En medio de tamañas acusaciones, la princesa puso condiciones. En concreto, tres órdenes: alejamiento de su marido por supuestos malos tratos, evitar el matrimonio concertado de sus hijos y protección para sus vástagos. En juego también está la vasta fortuna del marido, cifrada en casi 4.000 millones de euros. A la espera de conocer la noticia final del gobierno británico, la princesa continúa en tierra de nadie.

La princesa Haya de Jordania y su marido, el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktum, que comparten su pasión por la hípica, se conocieron en Jerez de la Frontera (Cádiz), ciudad del vino y el caballo por excelencia, en el año 2002. Dos años después de iniciar su romance, en 2004, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en el palacio Al-Baraka de Ammán (Jordania).

Con 25 años de diferencia entre ellos -Haya tiene 45 y Al Maktum está a punto de cumplir 70-, la Princesa se convertía en la sexta esposa del emir. Al fastuoso enlace acudieron miembros de la Familia Real, entre ellos el rey Abdalá y su esposa Rania, los príncipes Turki bin Faisal Al Saud (74) y Ali bin al Hussein de Jordania (45), y su Alteza Real el príncipe heredero, Hamzah bin al Hussein (39).

[Más información: Nuevos datos sobre la 'fuga' de la princesa Haya: su relación con su guardaespaldas británico]