El día que Iñaki Urdangarin contó a la infanta Cristina y a sus cuatro hijos que estaba con otra mujer

"La infanta Cristina (56 años) está tranquila y serena. Solo quiere seguir con su vida, hace ya varios meses que vive con la noticia. No es nueva para ella y ahora solo necesita recomponerse y seguir". Así de claro lo explica a EL ESPAÑOL una de las mejores amigas de la duquesa de Palma.

Las fotografías de Iñaki Urdangarin (54) de la mano de una mujer que no es la hermana mayor de Felipe VI (53) han pillado de sorpresa a todo un país, pero no a ella: "Cristina lo sabe desde después de verano. De hecho, el mes de septiembre fue lo que ella misma ha llamado el peor momento de su vida. A la infanta se lo contó su propio marido, no se ha enterado ahora ni mucho menos. Fue él quien se lo contó a ella y a sus cuatro hijos. Las imágenes de la noticia que se han publicado esta semana solo son nuevas para el país, la familia lo sabe desde hace meses", añade la misma fuente.

La infanta Cristina en una imagen de archivo tomada en enero de 2020. Gtres

Parece ser que la hija de Juan Carlos (84) y Sofía (83) lo tiene asimilado, pero no superado del todo, y ya se lo había contado a sus padres. Al rey emérito lo hizo en persona en un viaje que la ex duquesa de Palma de Mallorca realizó con su hermana, la infanta Elena (58), a Abu Dabi a finales del mes de noviembre, y a la reina Sofía las pasadas fiestas cuando se acercó a verla a Zarzuela.

A su hermano, el Rey, se lo comunicó el martes por teléfono, pero no la noticia de que su marido tenía una nueva pareja -probablemente Felipe VI ya conocía esto-, sino que se iban a publicar las imágenes de Iñaki Urdangarin de la mano de esta mujer al día siguiente. Dichas instantáneas fueron tomadas el pasado 11 de enero, en la playa de Bidart, en el País Vasco francés donde la familia del ex jugador de balonmano tiene una casa.

"Cristina se encontraba en Ginebra ya, tras pasar unos días de vacaciones en España. Y ellos dos se fueron a pasar el fin de semana a la casa de los Urdangarin. No es cierto que les hayan 'pillado', la idea es que así fuera, ya que es la mejor manera de oficializar una relación que ya llevaba siendo real para toda la familia desde después de verano", añade la misma persona.

Iñaki Urdangarin en una imagen tomada en Vitoria en marzo de 2021. Gtres

"La Infanta está bien. Ha sido un golpe, puede que el peor de su vida, pero se está levantado como la mujer fuerte que es. Los chicos están bien, ya son mayores para aceptar lo que está pasando. El que peor lo lleva, como todas estas cosas porque también fue el que más acusó todo el tema del caso Noos, es el tercero, Miguel (19). Es el más sensible de todos, pero sus padres, los dos, están muy pendientes de todos", termina.

Hay que recordar que los tres hijos mayores del matrimonio viven fuera de casa. Juan (22), el mayor, se encuentra en Madrid, donde estudia Empresariales en la sede en España de una universidad americana y donde disfruta de la compañía de sus primos, Froilán (23) y Victoria Federica (21). Su hermano pequeño reside en Barcelona. Pablo se está convirtiendo en una estrella del balonmano nacional que sigue los pasos de su padre en el Fútbol Club Barcelona.

El joven ha sido el único que ha hablado sobre el tema a los medios de comunicación, asegurando que "son cosas que pasan. Nos vamos a querer igual y lo hablaremos entre nosotros". El pequeño de los varones de los Urdangarin Borbón es el que más ha acusado el golpe. Miguel estudia en Londres Ciencias del mar. A sus 19 años, es un apasionado de la biología marina, herencia que ha obtenido de su abuela materna, Sofía y de sus veranos eternos a las orillas del mar Mediterráneo de Palma de Mallorca.

"Se han conocido en el despacho. Estas cosas pasan. Cuando trabajas mucho tiempo junto a alguien, y ellos dos han estado muchas horas codo con codo, pues ocurren", cuenta un compañero de Iñaki y su nueva pareja en el despacho de abogados vitoriano, Imaz Asesores, donde ambos trabajan. Esta persona trabaja con el cuñado de Felipe VI y con Ainhoa Armentia Acebo.

La infanta Cristina caminando por las calles de Ginebra en junio de 2018. Gtres

"Ella debe ser un poco más joven que Iñaki. Es de aquí de Vitoria, está medio separada, porque yo creo que no tiene el divorcio todavía, y dos hijos adolescentes. Los dos coinciden aquí cada mañana, aunque ahora estamos media oficina en teletrabajo y venimos por turnos. La verdad es que no sé si ellos coinciden todos los días", añade la misma fuente. Este pequeño bufete de abogados de la capital vasca fue el destino laboral de Urdangarin tras pasar casi tres años en una cárcel de Ávila, en la que ha estado cumpliendo parte de su pena de cinco años y diez meses por varios delitos económicos.

La idea de Iñaki, que todavía tiene que dormir algunas noches en prisión y acude a la de Nanclares de Oca, cerca de Vitoria, era trabajar allí y residir en la casa que su madre tiene en el barrio de Mendizorroza. Su mujer y sus hijos han ido en varias ocasiones a visitarle instalándose con él. Lo que nadie esperaba es que se le cruzara otra persona y terminara teniendo una relación con ella, pues lo que quería era terminar con su cuenta con la justicia y regresar a Suiza donde vive su esposa y retomar su vida.

Los exduques de Palma en una fotografía tomada en febrero de 2016. Gtres

Mientras, los medios de comunicación siguen preguntándose por los planes y qué supone esto para la hija de los reyes eméritos. "Está serena. Ella ya ha llorado todo lo que tenía que llorar. Ha pasado ya la fase de 'va a volver', porque la ex duquesa de Palma era una mujer enamorada que ha hecho por su todavía marido lo que nadie se puede imaginar, como ponerle por delante de su familia, que nadie olvide este dato. Su idea es seguir en Suiza con su trabajo y con Irene, que es la única que sigue viviendo en casa. Ella tiene el apoyo de mucha gente que la quiere, sus amigas, su hermana Elena (que ya ha pasado por un divorcio, aunque no hubo terceras personas por medio y esto es un punto muy doloroso) y su prima Alexia, que ha viajado este otoño en muchas ocasiones a Ginebra para estar con ella", cuenta la misma fuente.

Desde Zarzuela nadie comenta nada. "La familia del Rey es un asunto privado del que la Jefatura del Estado nada tiene que decir", pero parece claro que si los ex duques de Palma de Mallorca se divorcian y la infanta Cristina se aleja del que ha sido su marido desde hace más de 23 años, las puertas del Palacio pueden volver a abrirse, y retomar una relación con su hermano que está completamente rota. "No creo que ella esté ahora mismo para eso. Aunque seguro que cuando el Rey se ha enterado le habrá llamado y prestado su apoyo. Ella sí que comenta que cuenta con el total apoyo de su familia, y Felipe VI y Letizia son parte de ella", sentencia la amiga de la infanta Cristina.

