Pablo Urdangarin se pronuncia tras las fotos de su padre con otra mujer: "Son cosas que pasan"

Pablo Urdangarin ha roto su silencio sobre las fotografías de su padre con otra mujer que no es la infanta Cristina.

Pablo Nicolás Urdangarin de Borbón (21 años) ha roto su silencio sólo momentos después de que su padre, Iñaki Urdangarin (54), se convirtiera en el protagonista del día tras la publicación de unas fotografías suyas paseando de la mano con una mujer que no es la infanta Cristina (56).

Una noticia que trasciende la crónica social y que ha abierto programas de televisión en España y fuera de nuestras fronteras a lo largo del día. El segundogénito de los exduques de Palma ha atendido, generoso y amable como suele, a los medios de comunicación que aguardaban a las puertas de su casa en Barcelona y ha respondido a todas las preguntas que se le hacían.

"Prefiero no decir nada porque es un tema familiar. Pero, ya está... Son cosas que pasan y son cosas que tenemos que hablar en casa, entre nosotros", ha expresado Pablo ante las cámaras de Europa Press.

Pablo Urdangarin en su debut con el Barça de Balonmano el pasado 23 de octubre junto a sus padres. Joan R Vallvé

"Todos estamos tranquilos, nos vamos a querer igual. O sea, que... ya está, no hace falta nada más", ha continuado. La cuestión más importante del día en este sentido es quién es esta mujer que pasea, tranquila y de la mano por Bidart, con Iñaki Urdangarin. "Prefiero no comentar nada", ha dicho Pablo en relación a si conoce o no a esta mujer que ya se ha descartado que sea una persona del entorno familiar de los Urdangarin.

El reportero ha apostillado que las fotografías extrañan, habida cuenta de que hace tan sólo unas semanas salían a la luz unas imágenes de la familia al completo unida. "Y seguimos contentos, ¿eh? Tampoco va a cambiar nada", ha declarado Pablo, quien ha afirmado no haber hablado aún con su madre, "pero ya hablaré con ella", ha concluido.

Pablo Urdangarin confirma el affaire: "Son cosas que pasan" AGENCIAS

Las polémicas fotos

Este miércoles, día 19 de enero, la revista Lecturas ha publicado una de las exclusivas más impactantes de los últimos tiempos. Iñaki Urdangarin, el marido de la infanta Cristina, pasea de la mano con una desconocida mujer rubia por las calles de Bidart, el que ha sido históricamente el escenario de las vacaciones de verano de la familia y donde los exduques de Palma tienen una casa.

Las polémicas fotografías están tomadas el martes 11 de enero de este año, después de que Urdangarin pasase la Navidad junto a la infanta y los suyos en Vitoria, donde vive actualmente y donde trabaja en un bufete de abogados desde que saliese de prisión.

Las declaraciones de Pablo Urdangarin respecto a las fotografías que sus padres jamás hubieran querido que vieran la luz no confirman la separación de los exduques de Palma, pero tampoco desmienten lo que es una evidencia y lo que se puede observar en las instantáneas.

[Más información: Iñaki 'el Infiel': la tercera evidencia que puede acabar con su matrimonio con la infanta Cristina]

Sigue los temas que te interesan