Letizia y el misterio de su melena: más larga que nunca, de color natural y con raya zigzag

París. 11 de marzo de 2020. Los reyes Felipe VI (52 años) y Letizia (47) vuelan hasta la capital de Francia para reunirse con el presidente de la República, Emmanuel Macron (42), y su esposa, Brigitte (66), en un encuentro extraordinario donde por primera vez en la historia, soberanos y presidentes ni se tocan ni se besan. El coronavirus ya había atacado con fuerza a Italia, España y otros países europeos y toda prevención era poca. Para aquel acto oficial, el último de la Reina en público hasta la fecha, Letizia optaba por recogerse el cabello en un moño messy de estilo regio, como suele hacer en las grandes ocasiones, pero a la vez desenfadado al tratarse de un evento de día.

Madrid. 26 de marzo de 2020. La reina Letizia reaparece en uno de los despachos de reuniones del palacio de la Zarzuela tras 15 días de aislamiento y cuarentena por haber mantenido contacto directo con personas que habían dado positivo en Covid-19, como la ministra de Igualdad, Irene Montero (31). Por primera vez en semanas, Letizia decide presentar una melena suelta que ha llamado la atención y que JALEOS ha analizado. A destacar, tres detalles: el largo de su cabello, la original elección de la raya zigzag y el color.

1. El largo de su melena

La reina Letizia durante una de sus reuniones en Zarzuela. Casa Real

Desde que Letizia reina, no ha tenido ningún miedo a la hora de jugar y atreverse con cambios en su estilismo capilar. Mientras que la reina Sofía (81) ha mantenido el mismo hairstyle durante sus casi cuarenta años de reinado junto al rey Juan Carlos (82), su nuera ha optado por adaptar las tendencias de moda también a su melena. Desde el falso bob hasta las trenzas laterales, pasando por su peinado galáctico o el impresionante corte de pelo con el que impactó en la gala de los Premios Woman en el año 2015.

Cinco años han pasado desde entonces y en estos momentos, a tenor de las imágenes publicadas por Casa Real siempre trabajando en contacto con asociaciones e instituciones a través de videollamadas, se puede afirmar que la reina Letizia luce el cabello más largo de todo su reinado.

2. La raya zigzag

La reina Letizia con raya zigzag. Casa Real

Otro punto que este medio ha analizado es el uso de la raya zigzag al que Letizia recurre para salir del paso de determinadas circunstancias. El pasado miércoles, la Reina conversaba con el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, para interesarse por el impacto que la crisis del coronavirus está teniendo en la población gitana que vive en chabolas y en barrios marginales. Su atuendo, en líneas generales, era el mismo que en días anteriores: blazer tipo ejecutiva, pantalones tobilleros y zapato plano. Pero esta vez, en lo relativo a su cabello había un detalle que no pasaba desapercibido: el zigzag que dividía en dos su larga melena.

No es una cuestión baladí. Pocos días antes, la soberana lucía un cabello de caída natural, brillante, nutrido, pero sin apenas volumen. La solución estaba al alcance de su mano. Según los expertos, este efecto geométrico favorece mucho a las melenas lisas como las de Reina: no solo evita el apelmazamiento sino que aporta volumen a la totalidad del cabello. No es un nuevo truco. Letizia ya ha probado los resultados satisfactorios del zigzag en su melena y de ahí la apuesta de nuevo. La última vez -o al menos la más evidente- tuvo lugar en septiembre de 2018 durante el acto de inauguración del nuevo Curso Escolar en su ciudad natal, Oviedo.

La reina Letizia con raya zigzag durante el acto de inauguración del curso escolar en Oviedo en septiembre de 2018. Gtres

3. El color de su cabello

Este es otro de los grandes misterios de la reina Letizia. Desde el año 2014, momento en que Felipe VI ascendió al trono de España, su esposa ha cambiado radicalmente de tonalidad. En el histórico instante de la coronación, Letizia lucía un cabello castaño muy claro con destellos dorados por pequeñas el recurso de mechas rubias. Paulatinamente, ha ido dejando atrás todos los métodos de coloración para llegar al punto maduro en el que se encuentra hoy.

La reina Letizia este miércoles 8 de abril en su despacho de Zarzuela. Casa Real

Lejos de utilizar tintes -químicos o naturales-, la Reina ha tomado la determinación de exhibir orgullosa sus primeras canas. Su cabello, por fin, tiene un tono homogéneo en avellana oscura. Aunque en ocasiones, debido al exceso de luminosidad producida por diferentes tratamientos profesionales de peluquería, por la luz natural o artificial o incluso por el tiro de cámara de la fotografía, la melena de la reina Letizia puede aparentar ser de un color más claro o más oscuro.

