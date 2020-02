Letizia, impecable en El Pardo: su mejor 'look' de estreno de los últimos tiempos

Si algo me gusta de Letizia (47 años) es su capacidad de pasar de estación con tan sólo cambiar de look. Si el viernes hablábamos de que parecía primavera en Doñana gracias al estrenó del vestido de lunares de Emporio Armani que llevó la Reina hoy el invierno ha vuelto a Zarzuela y la esposa de Felipe VI (52) se ha vestido a juego.

Los Reyes han entregado esta mañana en el Palacio de El Pardo los Premios Nacionales de Investigación. Entre los galardonados de estos premios, creados en 1982 por el Ministerio de Educación y Ciencia, de este año hay rostros tan conocidos como el cardiólogo barcelonés Valentín Fuster (77) afincando en Estados Unidos. Y entre los invitados Felipe y Letizia se han encontrado con su ex cuñado, Jaime de Marichalar (56), que mantiene con la Reina una buena relación.

El caso es que Letizia ha decidido que un total look en color al más puro estilo mujer fatal era lo más apropiado para pasar la mañana en El Pardo. La Reina ha estrenado un vestido de Cos, de punto azul marino tan oscuro que es casi negro, muy ajustado de manga larga y corte midi. Por si el tejido no se pegaba bien, que todo puede ser, la esposa de Felipe VI le ha añadido un cinturón negro de hebilla XXL de Burberry marcando bien la cintura. El cuello del diseño hace un poco efecto asimétrico, pero lo justo para darle un toque muy bonito.

El 'look' de Letizia. Gtres

A la Reina el vestido le queda como un guante y no debe haber mucha gente que pueda lucirlo así, sin miedo a que marque nada que no queremos que marque. Eso sí, el tema de las mangas es algo que nos deja siempre alucinadas, ¿de verdad que nadie le puede arreglar ese largo?. Se trata de un outfit de malvada de cómic perfecto que ha recalcado con unas botas OTK (Over The Knee), tan tendencia este invierno, de la marca Steve Madden en negro. Este modelo de calzado lo tiene también en color rojo y se las pone mucho.

Además del anillo de Karem Hallam la Reina ha lucido los pendientes de Bvlgari que tanto nos gustan pero sólo el aro, sin el aguamarina que puede llevar colgada. Igualmente son preciosos.

Los Reyes, en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación Gtres

Al ser un acto de mañana, Letizia se ha dejado el pelo suelto y ha lucido un maquillaje natural. Volveremos a ver a la Reina el miércoles en una reunión de trabajo de Unicef, así que esperamos un working look seguro.

