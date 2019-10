La evaluación de Iñaki Urdangarin tras un mes de voluntariado

Iñaki Urdangarin (51 años) ha cumplido su primer mes como voluntario en el Hogar Don Orione (en Pozuelo de Alarcón, Madrid) y Francisco Sánchez, el director del centro, ha hecho una primera evaluación, muy positiva, del cuñado del rey Felipe VI (51).

"Los comentarios son siempre muy positivos, y digamos que en principio se adapta a todo lo que le digamos. Osea, normalidad como habíamos dicho en el primer día. Es decir, que eso es lo que tratamos que se haga la participación de Iñaki Urdangarin con nosotros", ha afirmado.

Iñaki Urdangarin realiza su voluntariado en el centro Hogar Don Orione.

"No podemos decir otra cosa que (su comportamiento) es positivo. Digo para nosotros y para él. Hablo de nosotros, y perdona que sea un poco egoísta, pues son dos manos más, dos manos que siempre vienen bien. Es decir, en ese sentido", ha añadido.

El director ha aprovechado para desvelar una anécdota de su primer día con Iñaki: "Un detalle del primer día es que no sabíamos cómo tratarnos, entre él y yo. Lo vimos cómo un poco engarrotado. Pero es normal, es una persona que se ha tenido que educar en el tratamiento y se le notaba en ciertas expresiones de tratamiento".

Ahora, sin embargo, ha cambiado y ya está mucho más cómodo con el resto del personal. "Se preocupa, nombra a los usuarios por su nombre y eso me parece que dice mucho de la integración. Yo todavía hay algunos chicos que no me sé su nombre. Él está mucho más tiempo que yo con los usuarios del Hogar Don Orione, yo tengo otras faenas que hacer".

Urdangarin se encuentra en la cárcel de Brieva cumpliendo la condena impuesta por el Tribunal Supremo.

El pasado 19 de septiembre Iñaki Urdangarin salió por primera vez de la prisión de Brieva (en Ávila), donde cumple la condena de cinco años y 10 meses que le impuso el Tribunal Supremo, para realizar voluntariado en el Hogar Don Orione. Fue el juez de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León, Florencio de Marcos, el que autorizó esta labor social en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias y de la Fiscalía.

El esposo de la infanta Cristina (54) realiza las salidas de la cárcel abulense al centro de discapacitados de Pozuelo los martes y jueves de cada semana y, según lo acordado, está de vuelta a su celda a primera hora de la tarde.

El Hogar Don Orione es una entidad sin ánimo de lucro gestionada por la congregación religiosa italiana Pequeña Obra de la Divina Providencia. Un centro residencial y de día para personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia.

