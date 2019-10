Pilar Eyre alaba la labor de Felipe y Letizia: "Están dando la talla"

Este martes 15 de octubre, Barcelona acogía la entrega de los Premios Planetas 2019 y la escritora y periodista Pilar Eyre (68 años) quiso estar presente en una noche especialmente convulsa en la Ciudad Condal.

La autora de Mi color favorito es verte no dudó en hablar de la situación que se está viviendo en Barcelona tras la sentencia del Procés, pero también quiso alabar el trabajo de los reyes de España, Felipe VI (51) y Letizia (46), en los difíciles momentos que atraviesa el país y tras cumplirse un año y medio desde que Iñaki Urdangarin (51) ingresara en prisión.

¿Cómo está viviendo lo que está ocurriendo ahora mismo?

Con desgarro, con preocupación, con dolor... No me gusta que esté la gente en la cárcel, me dan pena las familias de estas personas y tampoco me gustan las cosas que están pasando en la calle. Tengo muy difícil contestar a este tipo de preguntas sin ofender a nadie y sin que nadie se sienta mal por las cosas que digo.

¿Alguna solución a corto o medio plazo?

Creo que sí, al final la gente se sentará y se pondrán a hablar, podremos dedicarnos a nuestras cosas cotidianas en lugar de vivir tantos días estos episodios.

Ahora la novela negra en España goza de un éxito incontrastable, ¿se atrevería a entrar en este género?

Es difícil la novela negra, es difícil escribir libros para niños, son cosas que parecen muy fáciles pero no. Yo, lo de los libros para niños lo he intentado y me quedó un churro.

Usted es más de pasiones.

Si, exactamente, intimidades, pasiones, todo lo que explico en mi próximo libro. Es una historia sobre Barcelona muy intensa. La presentación a la gente será en la casa del libro el mes que viene.

¿Qué le parece que Iñaki Urdangarin ya pueda disfrutar de permisos para realizar un voluntariado?

Yo quiero creer que no ha tenido trato de favor y que le tocaba. Lo que me parece increíble es que el cuñado del rey haya entrado en prisión. Con esto, mi nivel de asombro ya está cubierto. Que el marido de la hermana del Rey haya estado más de un año en la cárcel... Me parece que ha purgado su pena.

¿Pone esto de manifiesto que hay dos bandos en la Casa Real?

Hombre, sí. Creo que lo que quieren Letizia y Felipe es explicar y decir que son Reyes del siglo XXI, que estuvieron muy bien Juan Carlos (81) y Sofía (80) pero que no tienen nada que ver con ellos. Ahora la Familia Real son solo cuatro, no entran las hermanas del Rey ni las cuñadas ni las primas. Me sorprendió que el otro día María Zurita (44) fuera a un acto público, nunca ha acudido a ningún sitio. Otro debate es si tiene que haber monarquía o no pero ya que la tenemos, creo que están dando la talla Felipe y Letizia.

