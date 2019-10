Carla Vigo cumple 19 años: ¿soplará las velas con su tía Letizia?

Tan solo 24 horas después de que la reina Letizia (47 años) y sus dos hijas, la princesa Leonor (13) y la infanta Sofía (12), presidan junto al rey Felipe (51) el solemne acto de homenaje a la Bandera Nacional y el desfile militar por el Día de la Hispanidad, otra persona de la familia gozará de una celebración radicalmente diferente. Este domingo 13 de octubre, la mayor de las dos sobrinas de la reina de España, Carla Vigo Ortiz, cumple 19 años, pero... ¿Soplará las velas con su tía Letizia?

Según desvelan a JALEOS fuentes cercanas a la futura bailarina, "Carla está muy ilusionada con su cumpleaños. De hecho, hace como dos meses ya empezó a poner en sus redes sociales una cuenta atrás...". En los últimos 365 días, su incontinencia verbal en redes sociales le ha supuesto más de una regañina por parte de algunos de los miembros de su familia, algo que ya está completamente olvidado. Esta persona allegada a Vigo desliza a este diario: "Ella es libre de poner lo que quiera y lo tiene claro. Sigue teniendo la misma actividad en redes sociales, ¿eh? Lo que pasa que ahora existe una opción en Instagram que es la de 'Mejores amigos' y tan solo ven sus cosas las personas que ella elige".

La única hija en común entre la malograda Érika Ortiz y el escultor Antonio Vigo clausura un año marcado fundamentalmente por su doble salto mortal a la escena pública. La primera imagen que posteó en redes al cumplir 18 años desveló un detalle que no pasó desapercibido para los ojos críticos de quienes analizan día a día los looks de Letizia. A espaldas de Carla sobre una estantería, aparece uno de los bolsos de diario favoritos de la Reina. Se trata de un tote shopping de Paco Rabanne de cuero negro con detalles de anillos de metal en plata y cuyo precio es de 2.500 euros. Según publicó Vanitatis, ese complemento ahí no fue una casualidad: Letizia estuvo en aquella especial celebración junto a su sobrina.

Hasta el 13 de octubre de 2018, Carla tan solo era la niña protegida de su tía Letizia, una persona con redes sociales privadas y con la ley del menor de su lado, es decir, con el pleno derecho de que ningún medio de comunicación pudiera publicar su rostro o poner altavoz a sus palabras. A partir de cumplir su mayoría de edad, su vida dio un inesperado giro radical.

Todo el mundo pudo conocer, por fin, cómo había cambiado el aspecto físico de aquella niña de rizos rubios y tez blanca que apareció por primera vez en la boda de su tía con el heredero al trono de España a la temprana edad de cuatro años. Más allá de su imagen, los medios de comunicación empezaron a recopilar tuits y declaraciones de Carla donde dejaba claro ser una mujer comprometida con los derechos LGTBI, animalista y con una gran conciencia social. Además de tener una fuerte personalidad, pues Carla no ha dudado en defender en más de una ocasión aquello que consideraba justo. "¿Alguien me puede explicar de manera lógica qué está pasando en el mundo para que Vox cada vez tenga más votos?", llegó a preguntar de forma directa a través de su Instagram.

Pero sus manifestaciones públicas respecto a sus inclinaciones políticas y sociales no fueron el motivo principal del malestar en el seno interno de la Casa Real. Según desvelaron a este diario fuentes de su entorno más íntimo, no preocupa tanto el hecho de que Carla exhiba libremente sus sentimientos o sus tendencias políticas, sino las alusiones que se han ido haciendo sobre los miembros de su familia que viven tras los muros del Palacio de la Zarzuela, es decir, la Familia Real.

Sobre Carla pesan en la actualidad tantos ojos como seguidores atesora en su Instagram; y ya son más de 12.600. Desde que dijera que "100% es imposible" publicar una foto personal junto a su tía, la reina Letizia, o sus primas las infantas, su actividad pública ha disminuido notablemente.

El día a día de Carla Vigo, el ojito derecho de la Reina

A pesar de todo esto, muchas voces señalan a Carla Vigo Ortiz como la sobrina favorita de la reina Letizia. La sobreprotección que la esposa de Felipe VI ha ejercido sobre sus propias hijas, las infantas, también intentó, en palabras de David Rocasolano, llevarla a cabo con su sobrina tras la muerte de la benjamina de las Ortiz Rocasolano.

Según el primo hermano de Letizia y autor del libro Adiós, Princesa (2013): "Letizia no tenía potestad para tomar ningún tipo de decisión sobre esa niña. La decisión total sobre la vida de esa niña es de él, que es su padre. Ella quería que hubiera el régimen de visitas parecido al que se tiene cuando dos personas se separan y tienen un hijo en común. Algo que se sale totalmente de lo normal".

A efectos reales, Carla Vigo lleva la vida normal de una joven de 19 años. La extrema protección que posee la reina Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, en su día a día, dista mucho de la rutina de Carla. Bajo una apariencia anónima y como una estudiante más, Vigo viaja de lunes a viernes desde Arajuez hasta Madrid en transporte público para acudir al instituto Isabel la Católica.

Allí, cerca de la Estación del Arte, estudia 2º de Bachillerato en la rama de Artes Escénicas, Música y Danza. Por el momento, y salvo que Carla acceda a la tentación de alguna oferta televisiva como la de Supervivientes 2020 (algo que no descarta), está centrada en sus estudios mientras asiste a clases de teatro y baile para, algún día, alcanzar el sueño de convertirse en una artista independiente y desvinculada de la sangre azul.

