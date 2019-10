La curiosa felicitación de Ciudadanos a Inés Arrimadas tras el anuncio de su embarazo

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas (38 años), está embarazada. Tres años después de pronunciar el 'Sí, quiero' frente a su marido Xavier Cima, la diputada vive un dulce momento que le llevará a experimentar la maternidad en los próximos meses. Mientras ese momento llega, han sido muchas las felicitaciones que han tenido lugar de muchos compañeros y 'adversarios' políticos. Sin embargo, ninguna como la que se ha realizado en la sede del partido en Madrid.

En concreto, en la fachada del edificio, justo encima del eslogan España en marcha que Ciudadanos ha ideado para estas nuevas elecciones, se ha habilitado una enorme pantalla de LED en la que se puede leer, en mayúsculas letras rojas, el siguiente mensaje: "Felicidades, Inés". Acompañando a estas, de seguro, emotivas palabras para la política han colocado dos emoticonos, uno simulando la cara sonrojada de un bebé, y otro con corazones en los ojos salpicados de las banderas de España y Cataluña.

El cartel que preside la fachada de Ciudadanos.

Lo cierto es que el cartel, si bien se ha enfocado como un original detalle por parte del partido político hacia su portavoz en el Congreso, no ha sido del todo bien recibido en las redes sociales. Y es que, algunos internautas han pretextado que Ciudadanos le ha dado un exacerbado protagonismo al embarazo de Inés con fines electorales.

La historia de amor de Inés y Xavier

La pareja se conoció en 2013 cuando ambos coincidieron en el hemiciclo catalán, y en verano de 2016 sellaron su amor. Su enlace fue un reflejo de su faceta pendular: son una dupla atípica, opacos y transparentes a partes iguales, vanguardistas pero tradicionales. Para esa especial cita escogió un vestido de novia de aires modernos ella, un chaqué clásico él; una ceremonia nada ampulosa, coches de gama alta para acceder al recinto; un entorno catalanoparlante, pero el "vivan los novios" en castellano.

De aquello se cumplen ya 1.185 días y este martes, en pleno inicio de la campaña electoral por la cita en las urnas del próximo 10 de noviembre, la presentadora Ana Rosa Quintana (63) ha dado a conocer en su programa matinal la feliz noticia: "Lo siento mucho, a lo mejor me he adelanto un poco, pero me han dado la noticia y tengo que darla", espetaba la veterana conductora segundos después de anunciar que Arrimadas espera su primer hijo.

Horas más tarde, la propia Arrimadas lo confirmaba: "No quería decirlo, es muy pronto todavía. Pero estoy muy contenta y creo que se me nota en la cara", con esas palabras ha respondido a los medios de comunicación que le han preguntado este martes por la noticia sorpresa de Ana Rosa.

Se cumple de nuevo así lo sucedido con su compañera de partido Begoña Villacís (41) en las pasadas elecciones, pues la actual vicealcaldesa de Madrid vivió las citas democráticas del 28 de abril y 26 de mayo de este año en cinta, y dio a luz solo una semana después de las últimas elecciones.

Inés Arrimadas siempre señaló que le gustaría ser madre, pero que no tenía prisa por cumplir tal deseo porque quería encontrar el momento adecuado para esa importante decisión. Y parece que ya ha llegado. Desde que se instaló en Madrid en pasado mes de mayo su presencia y visibilidad en la política ha aumentado y la ha consolidado como una de las mujeres más poderosas de la sociedad española actual. Quizá esa estabilidad ha sido el principal motivo para ampliar la familia.

