Inés Arrimadas, embarazada de su primer hijo.

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas (38 años), está embarazada. Tres años después de pronunciar el 'Sí, quiero' frente a su marido Xavier Cima, la diputada vive un dulce momento que le llevará a experimentar la maternidad en los próximos meses.

La pareja se conoció en 2013 cuando ambos coincidieron en el hemiciclo catalán, y en verano de 2016 sellaron su amor. Su enlace fue un reflejo de su faceta pendular: son una dupla atípica, opacos y transparentes a partes iguales, vanguardistas pero tradicionales. Para esa especial cita escogió un vestido de novia de aires modernos ella, un chaqué clásico él; una ceremonia nada ampulosa, coches de gama alta para acceder al recinto; un entorno catalanoparlante, pero el "vivan los novios" en castellano.

De aquello se cumplen ya 1.185 días y este martes, en pleno inicio de la campaña electoral por la cita en las urnas del próximo 10 de noviembre, la presentadora Ana Rosa Quintana (63) ha dado a conocer en su programa matinal la feliz noticia: "Lo siento mucho, a lo mejor me he adelanto un poco, pero me han dado la noticia y tengo que darla", espetaba la veterana conductora segundos después de anunciar que Arrimadas espera su primer hijo.

Inés y Xavier, en el día de su boda, el 31 de julio de 2016.

Se cumple de nuevo así lo sucedido con su compañera de partido Begoña Villacís (41) en las pasadas elecciones, pues la actual vicealcaldesa de Madrid vivió las citas democráticas del 28 de abril y 26 de mayo de este año en cinta, y dio a luz solo una semana después de las últimas elecciones.

Inés Arrimadas siempre señaló que le gustaría ser madre, pero que no tenía prisa por cumplir tal deseo porque quería encontrar el momento adecuado para esa importante decisión. Y parece que ya ha llegado. Desde que se instaló en Madrid en pasado mes de mayo su presencia y visibilidad en la política ha aumentado y la ha consolidado como una de las mujeres más poderosas de la sociedad española actual. Quizá esa estabilidad ha sido el principal motivo para ampliar la familia.

La de Ciudadanos antepone su trabajo en la vida pública y deja sus ratos personales para su total privacidad. Pero su relación con Xavier Cima también se puede seguir en la redes (aunque mucho menos desde que se convirtió en parlamentaria de Estado). Su marido y ella no estaban predestinados a entenderse. Él era miembro del Parlament cuando conoció a la que hoy es su mujer pero con una ideología totalmente opuesta a la suya. Cima era exdiputado de Convergència Democràtica de Catalunya, pero decidió que lo mejor para el buen devenir de su relación era dejar las desavenencias políticas atrás.

Ver esta publicación en Instagram 😍 Una publicación compartida de Inés Arrimadas (@inesarrimadas) el 5 May, 2018 a las 12:59 PDT

Por el momento, ninguno de los futuros padres ha confirmado la noticia, pero será cuestión de tiempo ver cómo evoluciona el vientre de la política, pues es de esas informaciones que son muy difíciles de ocultar en el tiempo.

Sin embargo, es cierto que desde que su imagen en los medios y en la sociedad ha ido tomando más peso, su secretismo y su prudencia en las redes es mayor. Así se ha podido ver en las celebraciones de su aniversario de boda; mientras el primer año hizo testigo a sus seguidores de su dedicatoria de amor a su marido, no existen pruebas de los siguientes aniversarios nupciales en su perfil público. Pero en esta ocasión, aparte del hecho de que le resultará imposible disimular su embarazo, no existe inconveniente en confirmar una noticia tan feliz, aunque lo más probable es que no quiera empañar la campaña de su partido con ninguna distracción por muy bonita que sea.

