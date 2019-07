Letizia cierra el curso con uno de sus peores 'looks' del verano

Los Reyes han retrasado sus vacaciones. Nosotros que ya los hacíamos en Palma de Mallorca esta semana y va Pedro Sánchez (47 años) y el resto de los políticos y les fastidian el comienzo de sus días de descanso, ya que la falta de Gobierno ha hecho que Felipe VI (51) quiera reunirse antes de irse a la isla para darles a todos un tirón de orejas para que intenten llegar a un acuerdo.

El caso es que la Reina ha aprovechado para meter un par de actos en su agenda de esta semana que tenía pendientes y que pensaba dejar para septiembre, pero ya sabéis lo que dice el dicho: 'no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy'.

Puede que esta improvisación haya hecho que el look de Letizia (46) esta mañana sea el más feo de lo que llevamos de verano. No por las prendas en sí, que no están mal, sino por el típico error que comenten en Zarzuela una y otra vez ¿es que nadie aprende?

Letizia se ha decantado por una falda midi que marca mucho la cintura. Gtres

La esposa de Felipe VI ha acudido esta mañana a la Biblioteca Nacional en Madrid para realizar una visita a las salas 'María Moliner' y 'Larra' que han sido recientemente remodeladas.

Para esta cita mañanera la Reina ha vuelto a tirar de armario y de ese vicio que tiene a las faldas midi, prenda que tiene en en topos blancos y negros, de leopardo, en color block o de flores, como la de hoy. Se trata de un modelo de Adolfo Domínguez que estrenó hace justo un año, hecho en algodón con tablas y un estampado multicolor, que se marca muchísimo en la cintura (esto empieza a llamarse obsesión).

El caso es que la falda está bien, no es nada del otro mundo, pero es bonita, se puede decir que estilosa. La primera vez que la llevó lo hizo con una camiseta azul, que iba a juego. Pero es que lo de hoy, lo de esta mañana no tiene nombre. Se ha puesto la falda con una camisa color hueso que se lleva a muerte con el blanco de la falda, el efecto que hace es de una guerra estilística en toda regla. Y una vez más preguntamos lo de siempre: ¿es que no hay nadie que le diga que eso queda mal? O mejor ¿es que no hay espejos en Zarzuela?

Letizia ha combinado la falda de Adolfo Domínguez con un cuerpo en color hueso. Gtres

Porque no puedes decir que se trata de un error, en plan: pobre, no se ha dado cuenta que son dos blancos distintos. No, no se puede porque resulta que ha combinado los zapatos a juegos con la camisa, es decir, ha sido consciente. Se trata de unos salones de ante y vinilo transparente (modelo que también tiene el negro) de la firma americana Steve Madden.

La cartera blanca de hoy, que no somos capaces de ver si es del tono de la blusa o del tono de la falda es de Felipe Prieto, se trata de una pieza hecha a mano que a la Reina le gusta mucho y que ha llevado en muchas ocasiones.

Hoy Letizia no llevaba anillos y se ha puesto unos pendientes de TOUS que llevan en su joyero desde sus primeros años como Princesa de Asturias.

Las únicas joyas que ha lucido la reina han sido unos pendientes de Tous. Gtres

Esperemos que durante sus días en Mallorca (no lo vamos a llamar vacaciones porque ella misma no las considera así) la maleta esté hecha con un poco más de acierto que el outfit de esta mañana.

[Más información: Letizia recurre por enésima vez a su vestido comodín: el Hugo Boss que marea]