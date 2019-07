Letizia abre su armario a nuevas marcas: el estreno de la Reina en Oviedo

Letizia (46 años) termina la semana en su ciudad natal, Oviedo. La Reina ha presidido este jueves la conferencia inaugural de los Cursos de Verano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias. La esposa de Felipe VI (51) lo hace desde antes de llegar al trono, cuando era cotitular de la fundación, ahora lo debería hacer Leonor (13), aunque habrá que esperar a su debut en la entrega de los galardones el próximo mes de octubre.

El caso es que para su encuentro musical en tierras asturianas la Reina ha lucido su primer estreno de la semana. Además, ha elegido un tono muy propio al paisaje, el verde.

La reina Letizia ha optado por un vestido aguamarina con estampado floral.

Letizia ha introducido una marca nueva en su armario, la francesa Maje París. Un firma que triunfa entre las jóvenes de clase media tirando a alta ya que no se puede decir que sea barata. En concreto, el vestido que lleva la Reina cuesta 225 euros, aunque ahora mismo está de rebajas y lo podéis comprar en la web por 180 euros.

Se trata del modelo Rayena, en verde con un estampado floral muy alegre. La propia marca describe el escote como en pico cruzado. El traje tiene un fruncido en la parte de la cintura, lo que le ha valido a la esposa de Felipe VI para ahorrarse el cinturón que tanto le gusta lucir para resaltar su figura de avispa.

La Reina ha lucido un vestido de la firma Majé París, valorado en 225 euros.

Esta vez no vamos a decir nada de lucir manga larga a 25 de julio ya que puede que en Oviedo haga fresquito y le haya venido hasta bien. Si normalmente nos quejamos de que la Reina lleva las mangas demasiado largas, en esta ocasión parece que es la revés, son tan cortas que parece que le quede pequeño.

La otra sorpresa de la jornada ha venido por los zapatos. Resulta que Letizia ha calzado el modelo destalonado de la línea de CH de Carolina Herrera en color nude. Eso significa que la Reina los ha comprado en color rojo, negro, azul marino, camel y en este rosa carne. ¡Una cosa alucinante, vamos!

Detalle de los tacones de Carolina Herrera que la Reina ha lucido este jueves.

Todo parecía estreno este jueves, ya que los pendientes también eran nuevos, y en joyas, desde el anillo misterioso, hacía mucho que no veíamos nada novedoso en la Reina. Se trata de unos aros de la firma española Coolook de su colección My Coolook. Esta línea tiene la peculiaridad de que puedes intercambiar las piezas, ella ha decidido llevar unos colgantes de aventurina verde para que vayan a juego con el look.

Letizia cierra así su semana y su agenda en Madrid. La semana que viene la veremos ya disfrutando de unos días en Palma de Mallorca, que, aunque algunos consideran vacaciones, para ella sigue siendo trabajo.

