El error estilístico de la reina Letizia: combina un vestido rojo con un bolso rosa palo

A la reina Letizia (46 años) también le influyen las decisiones políticas. El acto que ha protagonizado este lunes en Valencia iba a tener lugar por la mañana, pero teniendo en cuenta la sesión de investidura que ha teniendo lugar en el Congreso, se prefirió pasar el evento a las siete de la tarde. Más fresquito.

El caso es que Letizia ha pasado la tarde en Valencia. La esposa de Felipe VI(51) y toda su corte ha viajado en Ave, como le gusta hacer cuando el trayecto y el tiempo se lo permite. La Reina acudía a la capital valenciana para presidir la presentación del Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS). Letizia asiste como reina de España y como embajadora de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Le reina Letizia ha decidido retrasar el evento de este lunes por la sesión de investidura que ha tenido lugar en el Congreso. Ayuntamiento de Valencia.

La esposa de Felipe VI ha decidido apostar por su color, el rojo. Sin duda, es el tono que mejor le sienta, y aunque el outfit no era novedoso en ningún sentido, lo cierto es que deja siempre buen sabor de boca.

Ha sido un look discreto, correcto y elegante, aunque para mi gusto un poco recargado de encaje. Al ser un acto de tarde suponemos que el protocolo pediría cóctel a las mujeres, así que el vestido era perfecto para la ocasión.

El vestido rojo de la reina Letizia es un traje comodín, práctico tanto para verano como para otoño.

Letizia ha sacado de su armario un vestido comodin. Y lo llamamos así porque lo ha utilizado en todas las temporadas del año. Se trata de un vestido de la línea CH de Carolina Herrera sin mangas y con falda de vuelo, con detalles de encaje en flores. Lo estrenó en junio de 2017, en la conmemoración del 40 aniversario de las elecciones del 15 de junio de 1977 y lo repitió en octubre del año pasado, en las audiencias previas a la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Por eso es así de practico, vale para verano y para otoño.

Si el último día os contábamos que los zapatos destalonados de ante los tenía en color azul marino y negro, sumarle unos más en color rojo. Son también de Carolina Herrera y demuestran la afición de la Reina ha comprarse un mismo modelo de salones en todos los colores posibles.

Detalle de los tacones que ha lucido la reina Letizia en el acto de este lunes. Casa Real.

En la mano ha llevado el bolso que era lo que no pegaba en el outfit. Lo ha elegido rosa palo de Magrit, y es que esos cambios han bruscos de tono no me van nada. Si vas de rojo, pues todo al rojo.

Como joyas este lunes solo ha llevado pendiente, los de diamantes, oro blanco y rubíes de la joyería Alda de Madrid. Son de esas pieza que llevan con ella desde que llegó a Zarzuela y que nunca pasan de moda en su joyero.

Al final, la Reina sabe que el rojo siempre es una apuesta segura, aunque el vestido en otro color resultaría un poco cursi.

Este martes volveremos a ver a Letizia en su semana más que intensa antes de las vacaciones.

