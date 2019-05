La estrategia de Letizia para resaltar su bronceado en tiempo récord

La reina Letizia (46 años) ha presidido este jueves por la mañana su último acto de la semana. Ha sido una semana poco habitual, con bastante trabajo para Letizia, que comenzó el pasado sábado entregando la Copa de la Reina de Fútbol en Granada. La cita de este jueves es una cosa 'heredada'. La esposa de Felipe VI (51) presidía la reunión anual de la FAD (Fundación Ayuda contra la Drogadicción) una asociación que presidía su suegra, la reina Sofía (80) y que Letizia Ortiz asumió como suya cuando subió al trono como reina Letizia.

La reina Letizia con traje de chaqueta blanco de Carolina Herrera. Gtres

El caso es que para este jueves de calor en la capital de España, Letizia ha mostrado uno de los looks que mejor desvelan su estilo: el suyo propio y al que estamos siempre acostumbrados.

La reina Letizia es muy fan de los trajes de chaqueta y del color blanco, y en el outfit de este 16 de mayo estos dos hits en su armario son los protagonistas. Aunque siempre nos sorprende un poco la falta de previsión de Letizia, teniendo en cuenta que el acto está programado para celebrarse en interior y que los fotógrafos van a usar flash sí o sí. Por eso... ¿Nadie se da cuenta de que el pantalón se transparenta y hace un efecto 'forro' horrible que da la sensación de lucir unos shorts? Nadie lo entiende, la verdad.

La reina Letizia con sandalia de tacón marrón. Gtres

Letizia ha lucido un traje de Carolina Herrera, formado por un pantalón palazzo y una blazer superentallada. No es nuevo, se trata de un conjunto que estrenó hace justo un año en el Museo del Prado durante la presentación de la edición digital del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Lengua.

Una cosa que parece que la esposa del rey Felipe ha aprovechado para hacer este miércoles, día de San Isidro en Madrid, y por lo tanto festivo, es tomar el sol. Letizia está bronceada, con un tono de piel que le queda genial para un traje blanco, ya que este color queda mucho mejor un poquito más morena. Puede que esa haya sido su estrategia perfecta: recurrir a su Carolina Herrera inmaculado para lucir bronceado en tiempo récord, teniendo en cuenta que el martes en los monólogos FAMELab no lucía una piel así de tostada.

Detalle de los pendientes de la reina Letizia. Gtres

Esta vez lo ha combinado con un top de Hugo Boss en canalé de rayas blancas y color camel, para tener así una excusa para calzarse los zapatos que ha elegido: unos salones de punta de Carolina Herrera en ante de ese color. Este modelo lo tienen también en nude y azul marino y aunque los pantalones los cubren, por detrás son destalonados.

Una vez desvelado el misterio del anillo que no se quita, podemos decir que se trata de una joya de la diseñadora Karen Hallam y cuesta 89 euros, por lo que deducimos que el valor que tiene para ella es sentimental y no otra cosa. También ha lucido pendientes, pero estos no tienen misterio alguno, ya que son el modelo Crawler Skyline de la firma española Gold & Roses y cuyo precio es de 1.565 euros.

Detalle del anillo de Letizia.

Así terminamos la semana de Letizia pensado ya en si la semana que viene nos sorprenderá con algo el día que celebra sus quince años casada con Felipe de Borbón. Con ella, nunca se sabe.

