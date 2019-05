La reina Letizia estrena un vestido black&white que esconde un efecto óptico

Así como algunas veces hacemos ver que la Reina (46 años) tiene una semana con muy pocos actos, también decimos que, esta vez, Letizia tiene la agenda a tope.

La Reina ha comenzado este lunes con un tema serio en una mañana seria, ya que se ha celebrado en el patio del Palacio Real de Madrid el 175 aniversario del nacimiento de una institución seria como es la Guardia Civil.

La reina Letizia ha presidido este lunes el acto conmemorativo del 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil.

Para un asunto tan solemne la esposa de Felipe VI (51) ha elegido un outfit a tono. Ha vuelto a confiar en los colores que parece que últimamente no le fallan, el blanco y el negro. En estos dos mismos tonos acudió el sábado a la final de la Copa de la Reina de fútbol y en ellos ha vuelto a vestir este lunes.

Letizia ha estrenado un vestido en black&White de forma lápiz y con manga francesa que consigue un efecto óptico que adelgaza. Puede que después de las fotos del sábado, en el que se le veían unos brazos excesivamente musculádos, haya decidido taparlos un poco.

La Reina ha estrenado un vestido en black&White de forma lápiz y con manga francesa.

El vestido es perfecto para un acto como el de esta mañana, sencillo y elegante, y con una silueta que le queda como un guante. Otra cosa es la necesidad de sumar a su armario una prenda más de este tipo, ya que debe tener más de cien en su vestidor de Zarzuela.

Lo que no me va mucho es la manía de combinar el blanco y negro con los tonos nude en los complementos, me parece que quedaría mucho más elegante cuando lo hace con negro.

Detalle de los tacones de Prada que ha lucido la Reina este lunes.

Ha calzado unos zapatos en charol de Prada que tiene también en negro y que, a pesar de tener un tacón de ocho centímetros, maneja en el difícil suelo del patio de armas del Palacio Real como si caminara en zapatillas.

Detalle del bolso de Felipe Varela que ha lucido la Reina, a juego con los tacones de Prada.

En la mano, una cartera a juego con los salones firmada por Felipe Varela que tiene desde hace muchos años en su armario y que usa muchísimo, sobre todo cuando se pone los Prada en los pies.

Ha vuelto a lucir el anillo dorado misterioso. No sabemos la marca ni que significa, pero seguro que quiere decir algo con él.

La Reina lleva varias semanas escogiendo un misterioso anillo de oro para sus actos oficiales.

La otra joya que ha lucido han sido los pendientes con forma de Pluma de la casa Chanel que le regaló su amiga Rania de Jordania en la última visita que hizo a nuestro país y que están valorados en más de 6.000 euros.

Detalle de los pendientes de Chanel y del peinado que ha lucido la Reina en el Palacio Real.

De nuevo la Reina ha lucido el pelo suelto, parece que ha renunciado definitivamente a recogerse la melena, aunque con ella nunca se sabe.

[Más información: Letizia, la reina ‘hooligan’ de las mujeres en el deporte “no sólo en el fútbol”]