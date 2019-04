Las botas de montaña de 200 euros de la reina Letizia para visitar la zona cero de Mozambique

Aunque había prometido trabajo de campo lo cierto es que la visita a Mozambique ha quedado más bien en 'paseo por el campo'. Con esto no vamos a quitar mérito a la labor que la reina Letizia (46 años) ha hecho en el país africano en estos dos días de viaje de Cooperación Internacional, pero lo cierto es que ha sabido a poco. Puede que no sea culpa de Letizia, las elecciones generales han hecho que no haya espacio para los actos de la esposa de Felipe VI (51) y que la visibilidad del viaje no haya sido la esperada.

El caso es que después un primer día en Maputo, la Reina ha viajado hasta la ciudad de Beira. Se trata de una de las zonas más afectadas tras el paso del huracán Idai, que ha dejado más de mil muertos en la zona y tres millones de personas afectadas.

La reina Letizia ha visitado este martes la ciudad de Beira, en Mozambique.

Y lo cierto es que la Reina no podía elegir otro look para esta visita que este que ha elegido, aunque le hubiéramos recomendado una llamadita a Angelina Jolie (43) para que le comentara cómo hace ella para visitar campos de refugiados con un estilo increíble, sin perder el respeto al tema y sin frivolizar sobre el asunto.

Aún así, Letizia ha estado a la altura y su outfit era adecuado para, primero, reunirse en el centro salud de Dondo con los responsables de las ONG españolas que trabajan en la zona, y para después visitar los campamentos.

La prenda estrella del viaje ha sido el chaleco de cooperante. Es el segundo día que lo luce. Pertenece a la Cruz Roja Española y su hermana, Telma (45), debe tener uno igual en su casa de cuando trabajaba para esta ONG en Filipinas.

La reina Letizia ha elegido un 'total look' de Massimo Dutti.

A pesar de que no quería llamar mucho la atención, Letizia ha elegido un look de estreno. La esposa de Felipe VI ha elegido un total look de Massimo Dutti. El conjunto estaba compuesto por una camisa blanca, estilo masculino, y unos pantalones en color beis con una pinza en la parte delantera y de corte cropped. Se pueden encontrar en la web de la marca de Inditex por menos de 50 euros.

Detalle de los pendientes de diamantes que la Reina ha lucido.

En cuanto a las joyas, ha elegido los mismos de diamantes chiquititos que lució en su primer día en Mozambique y que son parte de otros más ostentosos.

Como calzado la Reina ha elegido unas botas de la marca Panamá Jack, valoradas en 180 euros, muy propias para el tema, aunque hayan regresado a Madrid casi como nuevas, ya que, tras la visita de esta mañana, Letizia ha tomado rumbo de vuelta hacia Madrid.

La Reina ha escogido unas botas de la marca Panamá Jack para su visita de este martes.

Lo que ha supuesto un viaje de cooperación de menos de 48 horas, probablemente el más corto de la historia, incluyendo los que hacía su antecesora en el cargo, la reina Sofía (80).

