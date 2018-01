Detenido el hombre que robó a Froilán 1.400 euros a la salida del bingo

El 23 de diciembre las navidades de Froilán (19) se vieron enturbiadas después de ser víctima de un robo a la salida del bingo. El joven se encontraba en el bingo Canoe, en el Paseo de la Castellana de Madrid, disfrutando de una velada de suerte junto a sus amigos cuando todo se truncó al robarles el sobre donde llevaban el dinero para gastar esa noche. Concretamente, una suma que ascendía a 1.400 euros.

Ahora Felipe puede descansar tranquilo tras conocer que la Guardia Civil ha detenido en La Jonquera (Girona) al supuesto ladrón. Se trata de un hombre de 37 años de nacionalidad rumana, según ha confirmado la Cadena Ser.

Froilán por las calles de Madrid en septiembre. Gtres.

Además de esta información, se ha aclarado que el sobre que portaban los jóvenes no contenía dinero común, es decir, no pertenecía a todos los amigos tal y como aseguraron los medios en el momento del robo. También se ha especificado que el robo no se produjo en una mesa del bingo, sino que el incidente tuvo lugar a las afueras del establecimiento, concretamente en las puertas del mismo muy cerca del estadio Santiago Bernabéu.

Un habitual en la noche madrileña

Froilán se ha convertido en un habitual en la noche madrileña, y es que son pocas las ocasiones en las que no aprovecha para disfrutar de una buena juerga con su círculo de amigos, lleno de cachorros de la jet set de la capital.

Entre estos destacados amigos se encuentra Alba Díaz ([18] hija de El Cordobés [49] y Vicky Martín Berrocal [44]), Tana Rivera ([18] hija de Fran Rivera [43] y Eugenia Martínez de Irujo [49]), Almu Lapique (sobrina de Cari Lapique) o el torero Gonzalo Caballero, uno de sus grandes amigos.

Destacó su actuación como Dj una de estas noches en la discoteca BoomRoom, una de las más conocidas de la capital. Al parecer el aristócrata subió a la cabina para solicitar unas canciones y aprovechó para pedirle al pinchadiscos que le diera unas lecciones rápidas.

Toda esta fama ha conseguido que Froilán sea un habitual en las salas vip de los principales locales de la capital, y que los medios acudan raudos a cada una de las salidas del aristócrata que, para alegría de la prensa, no defrauda y da algún que otro titular.

