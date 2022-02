El uso que le puedes dar al líquido o aceite de las latas de atún

En España, todos tenemos atún en conserva en nuestra despensa. Una de las razones del éxito de consumo del atún es su alto valor nutricional ya que, además de ser rico en hierro, es una fuente de Omega-3 y contiene minerales, proteínas y vitamina B12, entre otros muchos beneficios.

Algo que deberíamos dejar de hacer con el atún enlatado es el gesto tan cotidiano de verter el aceite que contienen estas latas de conservas directamente en el fregadero. Hay varios motivos para no hacerlo. Y todos tienen que ver con el aprovechamiento y la sostenibilidad, dos cuestiones vitales en los tiempos que corren.

¿Por qué es un error escurrir el atún?

No se recomienda tirar ningún tipo de aceite, usado o no, al sistema de alcantarillado, porque no es reciclable y resulta perjudicial para el medio ambiente. Lo que se debe hacer, si no deseas aprovecharlo, es llevarlo a un punto de recogida, lo mismo que se hace con el aceite que sobra de freír.

Otra razón es que ese líquido, es un aceite totalmente comestible y se puede consumir sin ningún tipo de problema, echándolo directamente en el plato que vayamos a elaborar con él, o a posteriori en alguna elaboración, en crudo o cocida.

Beneficios del aceite de las latas de atún

Es bien conocido los beneficios del aceite de oliva para la salud, ya que reduce el riesgo de sufrir enfermedades del corazón, previene la artritis, tiene propiedades antibacterianas y gracias a sus polifenoles, actúa como antioxidante y antiinflamatorio.

El consumo de este tipo de aceite, mejora las funciones metabólicas, cognitivas y el cerebro. ¿Por qué entonces muchos lo tiran u optan por atún al natural? Muchos seguro que lo habéis leído u oído: conservantes, presencia de mercurio, la toxicidad de la lata…, a pesar el control alimentario en España y en la Unión Europea. Quizá por eso, y según los expertos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el consumo óptimo de atún por cada persona adulta por semana debería ser de dos latas como máximo.

¿Cómo reutilizar el aceite de las latas de atún?

Sí consumes latas de atún pero desechas el aceite, a partir de este momento lo pensarás dos veces antes de hacerlo, porque te vamos a contar las diversas maneras en las que puedes aprovechar su sabor en diferentes propuestas gastronómicas. Son tantas las opciones que tienes con este aceite, que se convertirá en tu mejor aliado para preparar aromáticos y gustosos platos para ti, toda tu familia y hasta para tus mascotas. Te lo mostramos a continuación:

1. Para el aliño

Puedes incorporar el aceite de la lata de atún para aderezar una ensalada verde, e incluso para dorar los picatostes. En cada bocado sentirás una explosión de sabor que marcará la diferencia. Toma buena nota porque hay más aplicaciones sorprendentes que harán que nunca tires una gota.

2. Para las salsas

Sobre todo para pasta, pero también con el ejemplo de antes de la pizza. Una sencilla salsa para tu pasta puede transformarse y enriquecerse fácilmente gracias al aceite de la lata de atún. Basta con tener una salsa de tomate frito de lo más básica y sencilla y añadir un chorrito de este aceite delicioso. Remuévela un poco y baña tu pasta, ralla un poco de queso y ¡a comer!. El resultado te encantará.

El aceite de las latas de atún también es perfecto para la mayonesa. Seguramente has disfrutado de la más rica y cremosa mayonesa casera cuando le añades un poco de ajo o mostaza. El sabor que adquieren es fenomenal y le cambia la cara a este aderezo tan básico y común. Pues bien, atrévete a preparar la mayonesa con un poco de este aceite y disfruta de sándwiches, tostadas, panes y ensaladas con un sabor distintivo, único y delicioso.

3. Para los sofritos

Otro fabuloso uso, siempre como ves para enriquecer tu cocina y tus platos, es para los sofritos. Este aceite bien filtrado puede de hecho servir para hacer un rico sofrito. Para ello pon una sartén al fuego y vierte este aceite, añade una cebolla finamente picada, un diente de ajo triturado y un poco de pimiento verde. Rehoga todo muy bien y tendrás una base exquisita para dar sabor a una tortilla, un paté o lo que quieras.

4. Para tostas y bocadillos

Cuando vayas a tostar el pan, utiliza este aceite de las latas de atún y darás a tus tostas un sabor muy rico que puedes combinar con lo que desees. Una vez que tengas el pan tostado con este aceite, puedes poner queso, vegetales o lo que quieras.

También te recomendamos añadir el aceite al pan de un bocadillo. Eso sí, se recomienda hacerlo en preparaciones que incorporen pescado para que los sabores resulten compatibles.

5. Para dar más sabor a tu pizza

Si decides preparar una rica pizza, pero resulta que no tienes muchos ingredientes más allá de la salsa y un poco de queso, no tienes de qué preocuparte si tienes un poco de aceite de la lata del atún. Toma el aceite y salpícalo sobre el queso justo antes de llevarla a hornear y verás como te deleitas con el sabor y aroma que esta tendrá. Un truco muy sencillo y con un divino resultado. Lo puedes bordar aún más añadiendo el atún.

6. Para tu mascota

Si tienes gatos, estos amaran que viertas un poco de este aceite en sus croquetas y se deleitarán mientras consumen una buena dosis de vitaminas que pondrán más hermoso su pelaje. De hecho: ¿sabías que el aceite de atún puede ayudarte a suministrar medicamentos a tu gato cuando este lo requiere? Un importante dato que todos los dueños de gatos deben conocer.

