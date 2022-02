Cómo hacer unas carrilleras de cerdo al horno de escándalo

En España, las carrilleras, también conocidas como carrilladas, son un corte de carne en el cerdo y la ternera (a veces incluso de buey) procedente de los músculos maseteros. Las de cerdo ibérico son muy apreciadas en la cocina española y por los amantes de la carne. Y eso es así por su textura y sabor, además de las numerosas variantes de recetas que admite esta pieza. Sin embargo, una de las favoritas de todos, es al horno. Si vas a hacerlas así, deberías conocer antes algunas recomendaciones para que queden perfectas.

¿Qué son las carrilleras?

Las carrilleras son una parte muy concreta de la vaca o del cerdo, ya que pueden ser de ambos animales. Esta pieza se corta de la zona de la cara del animal, justo los músculos que se emplean para masticar.

Esta carne de casquería tiene un sabor y textura muy especial por lo trabajada que está por el uso que le da el animal y también porque es una pieza con bastante proporción de grasa, lo que la hace muy jugosa.

Ingredientes para hacer carrilleras al horno

Para hacer unas fantásticas carrilleras al horno para 4 personas, los ingredientes necesarios para esta receta son:

Para las carrilleras

8 carrilleras de cerdo blancas o ibéricas

25 gramos de manteca de cerdo ibérico

30 ml de brandy

70 ml de vino tinto

150 ml de caldo de carne

4 chalotas

4 dientes de ajo

2 cucharillas de tomillo

Un poco de pimienta negra recién molida

2 cucharillas de piñones

Aceite de oliva

Sal

Para la guarnición

Patatas

Especias a gusto (clavo, pimentón, tomillo, pimienta blanca…)

Sal

Aceite de oliva

Carrilleras de cerdo al horno, paso a paso

1. Preparar las carrilleras y hornear

Lo primero es precalentar el horno a 190ºC. Mientras se calienta, puedes ir preparando las carrilleras, salpimentando al gusto y untándolas en un poco de manteca. Luego, ponlas en la bandeja del horno engrasada con aceite de oliva.

Deberán hornear durante 15-25 minutos, dependiendo del tamaño de la carne. Una vez pasa ese tiempo, deberás verter el brandy y el vino en la bandeja del horno, espolvorear con el tomillo, y poner las chalotas lavadas y peladas enteras y los ajos sin pelar.

2. Dar la vuelta a las carrilleras de cerdo

Se deben continuar horneando con los ingredientes que has agregado a 175ºC, hasta que el alcohol se evapore durante unos minutos será suficiente. Lo siguiente será darle la vuelta a las carrilleras y regar con el caldo de carne.

Se dejan hornear durante 50-60 minutos más a 150 o 160ºC. Así quedarán muy tiernas y jugosas, además de tener un sabor excepcional.

3. Preparar la guarnición

Mientras que se terminan las carrilleras en el horno hay que ponerse manos a la obra con la guarnición de patatas. Para ello, puedes usar una fuente de horno y la rejilla del horno u otra bandeja de horno si la tienes.

Pelas las patatas, las lavas y las cortas en rodajas. Ponlas haciendo una cama en la fuente del horno con aceite de oliva, sal y las especias que quieras. Mete en el horno, junto con las carrilleras para que se hagan. Y no olvides incorporar los piñones a las carrilleras cuando falten 15 minutos para finalizar ni tampoco dar la vuelta a la carne de vez en cuando para que se dore por igual.

4. Emplatar

Para finalizar, puedes emplatar las carrilleras usando una cama de la guarnición de patatas y luego posar unas carrilleras junto con la chalota y los ajos.

Riega con un poco de jugo del que ha quedado en la bandeja del horno, y ya solo falta probar el resultado…

Consejos

Es muy importante que no olvides ir dando la vuelta a las carrilleras durante los 50 o 60 minutos finales. Si no lo haces, se pueden quemar por un lado y el otro no quedará dorado en absoluto, ni tampoco tomará bien el sabor del jugo.

Si no tienes brandy en casa, no te preocupes, lo puedes hacer con otros licores, como por ejemplo el coñac.

Propiedades de las carrilleras de cerdo

La carrillada es un tipo de carne que procede de los carrillos del cerdo, siendo una carne muy jugosa y sabrosa, ideal para guisar. Como todo alimento cárnico, hay que tener presente el alto número de proteínas de un gran valor biológico que contiene la carrillada de cerdo.

A estos nutrientes debemos añadir las dosis de vitaminas que nos aporta, todas ellas necesarias para mantener y conseguir una correcta salud en los tejidos que componen nuestro cuerpo. A esto debemos sumar su alto contenido en minerales como el hierro, zinc, fósforo, magnesio y potasio, necesarios a la hora de mantener unos correctos biorritmos corporales.

Esta carne contiene poca grasa y un aporte calórico realmente bajo, siendo un alimento muy nutritivo y con una composición equilibrada. El consumo de carne de cerdo, conservando formas de preparación y consumo saludables, trae enormes ventajas para nuestro cuerpo y todas sus funciones.

¿Todas las carrilleras son iguales?

Además de haber carrilleras de vaca y de cerdo, dentro de las de cerdo no todas son iguales. En este sentido te puedes encontrar en el mercado con dos tipos: las carrilleras blancas (normales) y las carrilleras ibéricas, que son más caras, pero su calidad y sabor es superior, además de ser algo más saludables al llevar más grasas insaturadas.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan